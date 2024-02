Coelhinha da Playboy afirma que Justin Timberlake teria traído Cameron Diaz com ela

Mais uma polêmica na conta de Justin Timberlake! Uma coelhinha da Playboy chocou ao afirmar que o cantor teria traído Cameron Diaz com ela. Tudo teria acontecido enquanto o integrante 'N Sync ainda estava nos estágios iniciais do romance com a atriz.

Em entrevista ao Daily Mail, Zoe Gregory disse que ficou com Justin na infame gruta de Hugh Hefner, que fica na Mansão Playboy. Segundo ela, os dois se conheceram em uma festa e o cantor inicialmente recusou as investidas por estar namorando.

Porém, quando a coelhinha rebateu que Cameron não estava com ele naquele momento, o famoso teria concordado em ficar apenas de shorts e pular na piscina coberta.

- Ele não queria parecer um covarde. Nós dois entramos na gruta e tiramos nosso kit ? até o short ? e acabamos brincando. Eu não fiz sexo com ele, mas nos beijamos e ficamos.