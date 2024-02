Roger Waters dispara críticas a Bono Vox: - Sua opinião é tão nojenta e tão degradante

Roger Waters, ex-integrante do Pink Floyd, disparou uma série de críticas a Bono Vox por conta de uma homenagem feita pelo vocalista do U2 aos mortos no festival de música israelense Supernova e suas falas sobre o conflito entre Israel e Hamas.

Segundo informações da revista Rolling Stone, Bono apresentou a música Pride (In The Name Of Love) durante um show em Las Vegas. O cantor ainda disse:

- À luz do que aconteceu em Israel e em Gaza, uma canção sobre a não-violência parece um tanto ridícula, até mesmo risível, mas as nossas orações sempre foram pela paz e pela não-violência. À luz do que aconteceu em Israel e em Gaza, uma canção sobre a não-violência parece um tanto ridícula, até mesmo risível, mas as nossas orações sempre foram pela paz e pela não-violência.

Em entrevista ao Al Jazeera, Roger relembrou o ocorrido e não poupou comentários:

- Qualquer pessoa que conheça Bono deveria pegá-lo pelos tornozelos e sacudi-lo? até que ele deixe de ser um m***a enorme. Temos que começar a dizer a estas pessoas que a sua opinião é tão nojenta e tão degradante? defender a entidade sionista. O que ele fez algumas semanas atrás no Sphere em Las Vegas, cantando sobre as Estrelas de David, foi uma das coisas mais nojentas que já vi na minha vida.

Vale lembrar que o artista é crítico de longa data do estado de Israel.