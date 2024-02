Homem morre após troca de tiros com a polícia na Marginal do Pinheiros, em SP

Um homem morreu na madrugada desta terça-feira, 20, na Marginal Pinheiros, no trecho da zona oeste cidade de São Paulo, após troca de tiros com a polícia. Conforme a Secretaria da Segurança Pública do Estado de São Paulo (SSP), ele teria se recusado a parar quando abordado por policiais militares e atirado contra os agentes.

"Policiais militares estavam em patrulhamento na região, quando desconfiaram de um veículo. Durante a tentativa de abordagem, o suspeito atirou contra os policiais, que revidaram", disse a SSP.

De acordo com a pasta, a ocorrência foi registrada, por volta da 1 hora da manhã, na altura do número 14.500 da via, no bairro Real Parque. O homem, que teve óbito constatado no local, ainda não foi identificado.

Segundo a investigação, os policiais sofreram ferimentos leves por conta dos estilhaços. "Uma arma foi apreendida no veículo, que foi constatado ser roubado", acrescentou. A ocorrência está em andamento pelo Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).