Prestes a estrear em nova novela da TV Globo, Rafa Kalimann dispara: Tenho estado motivada e ansiosa

Nova fase! Rafa Kalimann usou as redes sociais na última segunda-feira, dia 19, para falar sobre o próximo passo em sua carreira. Isso porque a ex-BBB vai estrear na nova novela da TV Globo, Família É Tudo.

No Instagram, Kalimann contou que está ansiosa para ver a sua personagem nas telinhas e contou com tem sido a sua rotina para interpretar Jéssica de Osma na trama das sete.

A novela já já estreia, tem data, chamada, cor. É real. Está para acontecer e não tem um dia sequer, por mais exaustivo que seja, que eu não agradeça a Deus por estar aqui realizando o que Ele me prometeu. Rotina. Decora, crachá, senta, caracterização, vai, figurino, chamada, ensaio, ação, foi cena, casa, estuda, decora. Tenho estado motivada e ansiosa, ando de um lado pro outro, penso nela, nos seus jeitos, ela ganhando forma, vida, jeito de falar, de olhar, de fazer o outro sentir em cena e no sofá. Uma história que vai ser contada através de mim e de um elenco com brilho nos olhos para contar que a Família é Tudo. Falta pouco, mas já vão conhecendo a carinha de Jéssica de Osma, escreveu.