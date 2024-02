Fernanda protagoniza discussão com Beatriz no BBB24 e dispara: - Que papo de maluco!

Eita que a madrugada pós-Sincerão pegou fogo no BBB24! Durante uma conversa com brothers da área externa da casa mais vigiada do Brasil, Leidy Elin comentou sobre seus atritos com Fernanda e revelou que ela já fez reclamações sobre Beatriz. A vendedora ficou curiosa sobre o que teria sido sobre ela, ao que a trancista tentou recordar:

- No dia do papel picado, do Bate e Volta, que ela ganhou, como foi que ela falou?

- Não sei como a Bia não foi comemorar no meu papel, disse Lucas Henrique.

- Quando ela ganhou, que subiu o papel, todo mundo ficou de boa ali. Ela falou: Não sei como a Bia não foi comemorar no meu papel. Tipo assim, falando que a Bia é espalhafatosa. Só que isso todo mundo já fala da Bia, que você comemora tudo.

Bia não ficou nada contente com a informação e disparou:

- Só que ninguém fala na minha cara. Isso que está subindo meu sangue. Porque ninguém é homem e mulher para falar na minha cara essa p****a. Não vai prestar, Leidy.

Mais tarde, a sister decidiu confrontar Fernanda e as duas tiveram uma discussão na cozinha.

- Você diz que eu sou ninguém, que sou invisível, mas fala ali, né, quando faz a Prova Bate e Volta. Ainda bem que a Bia não comemorou no papel. Eu lá quero comemorar no papel? Se liga, mulher, pelo amor de Deus. As propagandas te incomodam? Como fico te incomoda? Eu já entendi, você só não sabe assumir né? Não tem culhão para aguentar o que você fala. Vai continuar incomodando. Volto a falar tem um botão na sala, pode apertar. Se você se incomoda com minha alegria, o problema está em você.

Fernanda então perguntou em quem Beatriz votou, ao que a sister respondeu:

- Já votei em você várias vezes. Qual o problema?

- Então, esse é o peso, respondeu a confeiteira.

- Então você usa o argumento que eu votei. Agora falar pelas costas..., disse Bia

A vendedora seguiu incomodada e frisando que não gostou de ter sido criticada pela sua alegria, mas a confeiteira não estava entendendo muito bem o rumo da conversa.

- Por que na Prova Bate e Volta você comentou no quarto escondido, porque tu não é mulher de falar na minha cara, comentou. Ah, não sei como que a Bia não foi comemorar no meu papel.

- Eu não estou entendendo o que você está falando, seja mais clara, rebateu Fernanda.

Em certo ponto da discussão, Beatriz chegou a disparar:

- Eu não tenho medo de você.

- Mas que palavra é essa? Medo? A gente está numa situação que exige medo? A gente está num programa de entretenimento, respondeu Fernanda.

As duas seguiram não conseguindo se entender e a confeiteira se irritou:

- Que papo de maluco! Meu Deus do céu. Não está falando nada com nada. Está parecendo maluca, está parecendo louco. Te sustenta, toma vergonha, se orienta.