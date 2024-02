Após ter carta de familiares triturada durante dinâmica, Rodriguinho fica aos prantos no BBB24

A madrugada desta terça-feira, dia 20, ficou recheada de muitas discussões e choros depois da dinâmica do Sincerão no BBB24. Os brothers receberam cartas escritas por seus familiares, para dar aquela amenizada na saudade de casa, porém, a maioria não teve a chance de se acalentar com as mensagens de carinho, já que, durante o game, os outros participantes podiam triturar os envelopes.

Cruel, né? Mas foi tudo para causar discórdia e aconteceu! Durante toda a noite, os brothers que não puderam se sentir um pouco mais próximos de seus familiares ficaram jururus dentro dos quartos, bem abalados e chorando bastante. Como foi o caso de Rodriguinho, que caiu no choro com Pitel.

O cantor chegou a confessar que não deve aguentar mais a pressão e pode acabar pedindo para sair do reality antes do previsto. Muito abalado, o artista confessou:

- Eu não vim aqui para isso.

Um pouco mais tarde, a equipe responsável por gerenciar as contas oficiais de Rodriguinho fora do programa, divulgou a carta completa que foi enviada ao cantor. No caso, a esposa do pagodeiro foi quem ficou responsável por escrever as palavras de carinho ao marido, mas que nunca chegaram a ser lidas.

Oi, meu amor! Meu coração se enche de alegria em poder estar te enviando essa carta. Os dias sem você por perto não estão sendo fáceis, mas me alegro com cada risada tua que vejo pela TV. Te acompanho o máximo que posso e estou cuidando de tudo por aqui. Não se preocupe! Você faz muita falta para todos nós. Com os olhos cheios de lágrimas, posso te dizer que não vivo mais sem você! Sinto falta até da tua parte rabugenta que me irrita sempre. Continue mostrando e dando o seu melhor em tudo aí dentro da casa, lembre-se que você está vivendo um sonho que já foi o meu sonho um dia. Aproveite cada segundo dessa experiência que não voltará, e que eu tenho certeza que vai contribuir (e muito) para a tua evolução como ser humano. Que Deus continue te abençoando, sigo com você até o fim! Estou morrendo de saudade! Te amo muitão!

Alane também caiu no choro por não conseguir colocar as mãos na carta enviada por sua mãe. Raquele foi quem escolheu triturar a mensagem de Aline Dias à filha durante a dinâmica. A sister não conseguiu conter as lágrimas e ficou inconsolável enquanto a Líder da semana dava suas justificativas.

Alane foi abraçada por Wanessa e Beatriz, mas ela não conseguia parar de chorar com saudades de casa.

Mais tarde, seu perfil oficial também compartilhou a mensagem:

Oi, meu amor, minha vida, minha Molena. Filha amada, como é difícil traduzir em palavras o tamanho da minha saudade. Mas vou tentar traduzir o meu (o nosso) orgulho por você. Você é maravilhosa! Desejo, meu amor, que você continue sendo sempre você, que mantenha seus princípios, que são lindos, e que seja justa quando tiver alguma dúvida. Desejo sorte nas provas. A saudade é gigante, mas com certeza dá para aguentar até abril te vendo todos os dias na televisão, tá, quirida. Mantenha suas orações e sua fé, aqui estamos rezando muito por você. Eu e Liz te amamos muito, continue firme, minha Molena. O mundo inteirinho, até o final. Te amo, tua Pli.

Outra sister que também teve a carta triturada foi Yasmin Brunet. A modelo iria poder ver as palavras escritas por seus pais, Armando Fernandez e Luiza Brunet. O responsável por acionar o triturador foi Matteus Alegrete.

Enquanto tudo acontecia, Yasmin não esboçou nenhuma grande reação, mas parecia muito abalada e com dor no coração ao ver a foto ser destruída sem ela poder se sentir um pouco mais próxima de casa. Para se justificar, Matteus disse:

- Yasmin é uma pessoa que eu gosto muito, mas, dentro das opções que ficaram, a Wanessa é mãe e quero que ela tenha a oportunidade de ver os filhos dela, o Davi também é uma pessoa que eu gosto bastante. Então, isso é alguém importante para mim, está me doendo o coração fazer isso, mas, dentro as opções, é isso.

Confira na íntegra a mensagem dos pais de Yasmin:

Yasmin, minha amada filha. Fico lembrando da sua história. Você cresceu e se tornou uma mulher forte e independente desde os 15 anos. Tenho muito orgulho de você. Nunca tenha medo de mostrar o seu valor! E continue agindo com respeito e empatia por todos que te rodeiam. Filha, por isso não se afaste da sua essência, siga a sua própria intuição sempre, seja você mesma. Lembrei do Remmy. Estou com muita saudade e mentalizando você o tempo todo. Te amo, minha filha. Papa. [...] Yasmin, você é uma mulher maravilhosa, responsável, inteligente e batalhadora. Começou a trabalhar muito cedo e teve que lidar com exposições ao longo de sua vida, passando por muitos julgamentos, e isso não tornou você uma mulher amarga. Admiro você como filha incrível que você é, como você se coloca na sociedade. Jamais esqueça de ser você mesma: sensível, acolhedora com seu afeto, gargalhadas rasgadas. Estarei aqui para te receber com muita saudade. Te amo, sua mãe.

Como Matteus conseguiu salvar Wanessa, para permitir que ela pudesse matar um pouco a saudade de casa, a cantora teve a oportunidade de ler a mensagem enviada por sua irmã, Camilla. Na carta, ela declarou que toda a família está com muita saudade da cantora, mas estão torcendo por ela no reality.

Minha irmã! Que saudade de você. Estamos todos aqui com o pensamento em ti 24 horas por dia, orando, emanando todo o nosso amor para que chegue no seu coração, mas a saudade está apertada. Tenho buscado várias maneiras de tentar sanar a sua falta (se é que é possível); ouvindo suas músicas com as crianças o tempo todo (eles não param de pedir Amor Amor), tenho usado todos os brincos que você me deu, todos, para tentar te sentir aqui comigo, fico vendo suas fotos aqui em casa, mas nada melhora a saudade que eu tenho de você. Você faz falta. Você é muito amada por nós e estaremos todos aqui por você e pra você sempre. Fica bem aí, canta mais, olha para você, para o seu coração e siga seu caminho. Te amo, minha irmã, ou melhor, te amamos. Beijos, Camilla.

Além de receber o apoio da irmã, Wanessa também foi elogiada por sua madrasta, Graciele Lacerda. Após realizar um desfile com os outros brothers para poder animar Yasmin e fazê-la deixar de lado algumas de suas inseguranças, a cantora virou assunto na web.

No caso, todos os participantes fizeram uma fila para apontarem defeitos em si mesmos e deixar o dia da modelo um pouco mais leve. Apesar de causa controvérsia nas redes sociais, Graciele avaliou a atitude da enteada como positiva:

Que atitude f**a.