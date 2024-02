Taxas futuras de juros ficam estáveis diante de Treasuries sem sinal único

Os juros futuros operam estáveis na manhã desta terça-feira, 20,, enquanto o dólar tem leve queda ante o real e os retornos dos Treasuries longos operam sem sinal único, num dia em que o principal ponto da agenda para o mercado de juros é o leilão de NTN-F e LFT (11h). Às 9h10, a taxa do contrato de depósito interfinanceiro (DI) para janeiro de 2025 marcava 10,010%, de 10,015% no ajuste anterior. O DI para janeiro de 2027 estava em 10,020%, de 10,019%, e o DI para janeiro de 2029 estava em 10,420%, de 10,429% no ajuste anterior. O juro da T-note de 10 anos cedia a 4,271% (ante 4,282%) e o do T-bond de 30 anos subia a 4,445% (ante 4,438%).