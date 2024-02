Rio Open tem 3 brasileiros em quadra e estreias de Wawrinka e Alcaraz nesta terça

O segundo dia da chave principal do Rio Open terá três tenistas brasileiros em quadra e as aguardadas estreias do espanhol Carlos Alcaraz e do suíço Stan Wawrinka, campeões de Grand Slam e principais estrelas da competição. O duelo mais esperado desta terça vai reunir justamente o espanhol, maior candidato ao título, e Thiago Monteiro.

Eles vão abrir a rodada noturna da Quadra Guga Kuerten, a maior do complexo do torneio montado no Jockey Club Brasileiro, no Rio de Janeiro. A partida deve começar por volta das 19 horas. No período da tarde, a partir das 16h30, Wawrinka vai duelar com o argentino Facundo Diaz Acosta, também na quadra principal.

Os outros brasileiros a entrar em quadra na chave de simples são o jovem João Fonseca, campeão juvenil do último US Open, e Felipe Meligeni, primeiro brasileiro a superar a fase de qualifying para buscar sua vaga na chave principal.

Fonseca vai enfrentar a promessa francesa Arthur Fils após a partida entre Alcaraz e Monteiro. Fils é o favorito. No período da tarde, a partir das 16h30, na quadra 1, o sobrinho de Fernando Meligeni vai encarar o argentino Pedro Cachin. Se vencer, Felipe enfrentará justamente o vencedor do confronto entre Alcaraz e Monteiro.

Na segunda-feira, primeiro dia das chaves principais de simples e de duplas, o Brasil terminou o dia com um saldo de uma vitória e uma derrota. Thiago Wild, atual número 1 do País, superou o chileno Alejandro Tabilo, enquanto Gustavo Heide caiu diante de outro tenista do Chile, Tomas Barrios Vera.

Esta 10ª edição do Rio Open já marcou um recorde de representantes do Brasil na chave principal de simples. Foram cinco confirmados. Com a queda de Heide, quatro seguem na disputa.

Confira a programação desta terça-feira:

QUADRA GUGA KUERTEN - 16h30

Facundo Diaz Acosta (ARG) X Stan Wawrinka (SUI)

Não antes das 19h

Carlos Alcaraz (ESP) x Thiago Monteiro (BRA)

Arthur Fils (FRA) x João Fonseca (BRA)

QUADRA 1 - 16h30

Felipe Meligeni Alves (BRA) x Pedro Cachin (ARG)

Yannick Hanfmann (ALE) x Nicolas Jarry (CHI)

Marcelo Melo (BRA)/Matwe Middelkoop (HOL) x Nicolas Barrientos (COL)/Rafael Matos (BRA)

QUADRA 2 - 16h30

Corentin Moutet (FRA) x Sebastian Baez (ARG)

Roberto Carballes Baena (ESP) x Cristian Garin (CHI)

Maximo Gonzalez (ARG)/Andres Molteni (ARG) x Fernando Romboli (BRA)/Thiago Wild (BRA)

QUADRA 4 - 16h30

Dusan Lajovic (SER) x Daniel Elahi Galan (COL)

Federico Coria (ARG) x Mariano Navone (ARG)

Sebastian Ofner (AUT)/Bernabe Zapata Miralles (ESP) x Alexander Erler (AUT)/Lucas Miedler (AUT)