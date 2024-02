Pré-candidato, Chehade diz que ‘joga onde o prefeito pedir’

O secretário de Esportes e Prática Esportiva de Santo André, o vereador licenciado Marcelo Chehade (PSDB), mantém sua pré-candidatura ao Paço dentro do grupo do prefeito Paulo Serra (PSDB), mas garantiu que respeitará a decisão do chefe do Executivo sobre a escolha do nome governista para o pleito: “Sou de time e jogo em qualquer posição que o prefeito me escalar”.

Corintiano, Chehade fez analogia entre a atual situação da política andreense dentro do governo com o clássico disputado entre Palmeiras e Corinthians no último domingo – o Corinthians empatou nos últimos minutos mesmo com dois jogadores a menos, sendo um deles o goleiro Cássio.

“Eu sou bom jogador, fazedor de gols (Chehade costuma disputar jogos no Clube Atlético Aramaçan), artilheiro de campeonatos. Mas, se precisar, eu jogo de zagueiro, de goleiro, que nem foi no domingo. Evidentemente que me acho um dos nomes mais fortes que o Paulinho tem à disposição, alguém que ele tem a certeza de continuidade e união do time que faz um trabalho fantástico em Santo André. Mas, se não for escolhido, em qualquer posição estou disposto a ajudar”, comparou.

Chehade coloca o quesito confiança como um dos seus principais ativos na disputa interna pela preferência de Paulo Serra. Chehade era presidente do PSDB municipal quando Paulo Serra retornou aos quadros do partido, em 2016, em meio a brigas e disputas internas. Foi Chehade quem bancou a candidatura do colega à Prefeitura em 2016. E seguiu como secretário de Esportes em todos os anos de gestão tucana. Além do fato de estar filiado ao PSDB há 25 anos – Paulo Serra já disse que o candidato à sucessão sairá das fileiras tucanas.

“A ideia é ter o grupo unido para ganhar no primeiro turno. Se dividir, pode existir (a chance de ter um segundo turno), embora eu ache pequena a chance (de a disputa ir para uma segunda etapa) pelo tamanho da qualidade do trabalho do Paulinho”, apontou Chehade, que disse ter opinião contrária à do vice-prefeito Luiz Zacarias (PL), que afirma ser o candidato natural do grupo. “Não existe o candidato natural. Existe quem o prefeito confiar e quem ele achar melhor nas pesquisas, no dia a dia dele. O prefeito precisa ter confiança em alguém que vá tocar o trabalho com a mesma qualidade, o que não é fácil.”

“É uma escolha muitas vezes igual a de um jurado de escola de samba. Zero ponto um pode definir um campeão. E hoje os nomes colocados disputam por esse 0,1”, comparou, em outra analogia.

Chehade também confirmou aproximação com o PP – ele indicou seu adjunto, Gilberto Krauser, para comandar a sigla na cidade –, mas assegurou que não pretende deixar o PSDB e garantiu que não sairá candidato a vereador. “Foi um compromisso que fiz e que vou honrar. Estou ajudando a montar o PP, pela amizade que tenho com o deputado federal Maurício Neves e com o deputado federal Delegado Da Cunha.”