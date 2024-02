Bolsas da Europa operam mistas após balanços; Barclays salta mais de 4%, mas mineradoras caem

Por Sergio Caldas*

São Paulo, 20/02/2024 - As bolsas europeias operam sem direção única na manhã desta terça-feira, após novos balanços corporativos e um corte de juros na China que falhou em impressionar os mercados.

Por volta das 6h30 (de Brasília), o índice pan-europeu Stoxx 600 recuava 0,18%, a 491,52 pontos.

Na madrugada de hoje, o Barclays divulgou lucro menor do que o esperado, mas também revelou planos de devolver 10 bilhões de libras em capital aos acionistas entre 2024 e 2026 e de reestruturar seus negócios. No horário acima, a ação do banco britânico saltava 4,40% em Londres.

Os últimos balanços do setor minerador, por outro lado, não agradaram. Também no mercado inglês, a ação da anglo-australiana BHP caía 2,40% e a da chilena Antofagasta recuava 0,40%.

Já o banco central da China (PBoC) cortou um de seus principais juros, na tentativa de ajudar o combalido setor imobiliário do país, mas o gesto foi recebido com frieza pelas bolsas chinesas, que hoje tiveram apenas ganhos modestos.

Logo mais, investidores na Europa vão acompanhar audiência de dirigentes do Banco da Inglaterra (BoE) no Parlamento britânico. No começo deste mês, o BoE deixou seu juro básico inalterado, mas a decisão foi dividida.

Às 6h47 (de Brasília), a Bolsa de Londres caía 0,07%, a de Frankfurt subia 0,32% e a de Paris recuava 0,21%. Já a de Milão se mantinha estável, a de Madri avançava 0,19% e a de Lisboa cedia 0,20%.

*Com informações da Dow Jones Newswires