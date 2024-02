Tigre marca aos 45 do segundo e complica Ramalhão

São Bernardo FC e Santo André faziam um Dérbi de dar sono até os 45 minutos do segundo tempo. A partida modorrenta, com raros lances de emoção e empate sem gols, prevalecia até o que o zagueiro Helder, no final do jogo, aproveitou um cruzamento de Davi Gabriel e de cabeça deu a vitória para o Tigre por 1 a 0. O clássico regional fechou a nona rodada do Campeonato Paulista, nesta segunda-feira, no Estádio 1º de Maio.

O resultado colocou o Tigre na zona de classificação para a próxima fase, dividindo a liderança do Grupo D com o Novorizontino. Ambos têm 15 pontos. O time da região perde em critérios de desempate. Com isso, o São Paulo cai para a terceira posição da chave. O Tricolor tem um jogo a menos.

O Ramalhão ficou com um jogador a menos ainda no primeiro tempo. Aos 23 minutos, Júnior Caiçara entrou com a sola em Davi Gabriel e levou cartão vermelho direto. A partir disso, a equipe andreense, que era melhor em campo, foi obrigada a mudar a estratégia e passou a se defender.

O Tigre, com vantagem numérica, encontrou muitas dificuldades e só assustou mesmo aos 15 minutos do segundo tempo, quando Davi Gabriel e Luiz Ricardo obrigaram o goleiro Luiz Daniel a fazer duas grandes defesas. O Santo André teve chance de surpreender nos pés de Dudu Vieira, que desperdiçou lance claro de gol.

No mais, foi um jogo desinteressante, que acabou sendo decidido por um lance fortuito. Com o apito final, festa pelos lados do Tigre e muita preocupação no lado andreense, que segue amargando a lanterna geral do estadual e tem, a partir de agora, apenas três oportunidades para tentar se salvar.

Na próxima rodada, o Santo André recebe a Inter de Limeira, sábado (24), às 18h. Já o Tigre, visita o Santos no domingo (25), às 11h.