Napoli troca de treinador a dois dias de confronto com o Barcelona pela Liga dos Campeões

A dois dias do jogo com o Barcelona, válido pela partida de ida das oitavas de final da Liga dos Campeões, o Napoli resolveu trocar de treinador. Ao final do treino desta segunda-feira, a diretoria decidiu pela demissão de Walter Mezzari. Para o seu lugar foi escolhido Francesco Calzona.

O novo comandante é também técnico da Eslováquia, mas nunca atuou em clubes. A princípio, ele vai trabalhar no clube e vai seguir o seu projeto à frente da seleção eslovaca. A troca evidencia um período complicado do Napoli, que é o atual campeão italiano, mas faz campanha muito abaixo do esperado nesta temporada (nono colocado no Campeonato Italiano).

Mezzari havia sido contratado para substituir Rudi Garcia em novembro. Com isso, o Napoli passa a ser o primeiro time da Série A a trocar de técnico duas vezes na temporada após conquistar o Scudetto.

Em entrevista ao canal italiano SKY Sport, Aurelio de Laurentis, presidente do clube, comentou o momento delicado que a sua equipe vem atravessando com a troca de comando.

"Mazzarri é um amigo da família e é sempre doloroso demitir um amigo. Agradeci por sua dedicação e também pela sua disponibilidade em vir ajudar-nos num momento difícil para nós. No entanto, você precisa dar algo a mais ao Napoli e aos seus torcedores", afirmou o mandatário.

Calzona, o novo treinador, tem 55 anos, assinou contrato até ao final da temporada e poderá continuar com as suas funções como treinador da Eslováquia.

"Agora temos que dar espaço e apoio a Francesco Calzona, que já trabalhou conosco antes, tanto na época de Sarri quanto com Spalletti, e conhece 80% deste grupo. O tempo nos dirá se esta foi a escolha certa", disse De Laurentiis.