Guardiola não vê Manchester City mais pressionado após empate com Chelsea: 'Nenhuma diferença'

O empate diante do Chelsea na rodada passada, por 1 a 1, deixou o Manchester City em terceiro, quatro pontos atrás do líder Liverpool e a dois do Arsenal. O tropeço caseiro diante de uma equipe fazendo um Campeonato Inglês frustrante levantou questionamentos sobre a equipe de Pep Guardiola e algumas críticas. O treinador espanhol descartou, porém, que seu time está sob pressão.

Nesta terça-feira, a equipe faz o jogo que a deixará com os mesmos números dos concorrentes, e pode diminuir a diferença para somente um ponto. O rival será o Brentford, a quem ganhou há duas semanas por 3 a 1 fora de casa. Desta vez o duelo será no Etihad Stadium, em Manchester, o que deixa Guardiola confiante.

"Vencemos 11 jogos (consecutivos antes do empate com o Chelsea). No próximo jogo teremos a mesma pressão", afirmou Guardiola, descartando pressão extra por causa do tropeço do fim de semana. "A pressão é a mesma, nenhuma diferença", repetiu.

"Se tivéssemos vencido o Chelsea por 3 a 0 teríamos a mesma motivação que depois do empate. Sabemos o quanto é difícil continuar vencendo", explicou o técnico, que não terá Grealish e Gvardiol, machucados. "Dou crédito ao Chelsea (pelo empate). Acontece, mas no geral fomos mais do que decentes na partida. Mas conheço os padrões (no Campeonato Inglês), e não é fácil sustentá-los."

O técnico admite que deixar o rendimento oscilar é algo comum, mas espera que tenha sido somente na partida diante do Chelsea. "Desde que perdemos para o Aston Villa, vencemos os nossos jogos e estivemos melhores, mas não posso garantir nada", explicou, sobre reabilitação imediata. "Ainda estamos lá (na briga pelo título) e temos de continuar concentrados em todos os jogos."