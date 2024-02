No BBB24, brothers desfilam de biquíni em apoio à Yasmin Brunet

A casa do BBB24 se agitou com um desfile de biquíni nesta segunda-feira, dia 19, em apoio à Yasmin Brunet. Depois que a modelo descobriu que, nas primeiras semanas do reality, o seu corpo havia sido pauta entre os homens, Wanessa Camargo incentivou os moradores da casa a mostrarem seus corpos reais para Yasmin.

- A gente vai fazer um desfile, todo mundo - os meninos de sunga, as meninas de biquíni - para exaltar os nossos corpos diferentes, nossas imperfeições, e animar a Yasmin, disse a filha de Zezé Di Camargo.

Durante o desfile, os brothers compartilharam suas inseguranças:

- Eu tenho peito pequeno, mas eu amo meus peitos sinceros. Eu tenho celulite na bunda, mas eu amo a minha celulite. E a minha pancinha, ó, iniciou Wanessa.

Fernanda apontou que seu umbigo pós-gravidez é um motivo de não gostar de usar biquíni:

- Minha cesária me incomoda, estou sempre escondendo, mas isso incomoda só a mim, e mais ninguém, e é uma besteira.

Depois da movimentação, Yasmin confessou aos colegas de jogo que não aguenta mais ouvir falar sobre seu corpo:

- Não aguento mais ouvir o que falam do meu corpo e deixar isso me definir. Então se esse cara falou isso mesmo, Nizam, vai tomar no teu c*, desabafou.