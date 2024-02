Daniel Alves escreve carta de amor para esposa de dentro da prisão: Meu amor por você segue intacto

No último domingo, dia 18, a esposa do ex-jogador Daniel Alves, a modelo espanhola Joana Sanz, utilizou de suas redes sociais para compartilhar uma carta que o atleta escreveu para ela. Como você vem acompanhando aqui no ESTRELANDO, Alves é acusado de estupro e aguarda sentença após julgamento de três dias.

Amada Joana, o tempo passa, mas o meu amor por você segue intacto. Dentro das minhas imperfeições, aprendi que não posso dedicar meu tempo ao que eu fui, tenho que transformar a minha energia no que ela é. E é o que eu sonhei, o que eu sonhava, e o que eu sigo sonhando. Quero trilhar todos os caminhos com você. Não errei de mulher. Sim, era você. Sim, era você, e vai ser você para sempre, começou escrevendo em carta compartilhada através dos stories do Instagram da esposa.

Ao continuar, declarou:

Não há um único dia, nem um único momento e nem um único plano em que você não esteja. Oro todos os dias para que eu possa te ver acordar. Nostalgia é para aqueles que não têm motivos para sonhar. Te amo e sinto você todos os dias, em um lugar que só você tem acesso. Onde quer que seja, da forma que for, o que for... Mas, você ao meu lado sempre. Sinto saudades suas. Te amo, declarou o jogador ao finalizar.

Vale notar que Joana Sanz chegou a se separar do ex-jogador em 2023, logo após Daniel ser detido. Na época, ainda fez algumas postagens insinuando decepção com o marido, no entanto, eles seguem casados.