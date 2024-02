Viih Tube e Eliezer enfrentam perrengue durante vale night: - A gente é muito azarado

Não deu muito certo! Viih Tube e Eliezer se programaram para curtir um vale night no último final de semana, mas o plano não saiu como o esperado. Planejando a viagem desde novembro de 2023, o ex-BBB chamou a esposa para assistir o Desfile das Campeãs no Rio de Janeiro.

- Olha como eu realmente mudei muito: atualmente, para me tirar de casa, para viajar, pegar um avião e ir para um lugar de festa, é muito difícil eu querer. Hoje eu gosto mais de outras coisas de lazer, disse Viih antes de explicar o perrengue que passou com o amado.

Segundo Eli, a confusão começou logo no caminho para a Sapucaí quando Viih decidiu jantar antes de sair:

- Ela falou: tô com fome. Eu falei: amor, você tá doida? Estamos indo para uma festa open bar, open food, comida liberada. Não vamos pedir comida aqui, não.

Após uma hora e meio para chegar ao destino, o casal enfrentou outro problema: a demora para ver o desfile chegar até eles, já que estavam no último camarote da avenida.

- Chegamos no camarote, demos o close lá. Conversamos com a imprensa, fizemos foto. Nisso já era meia noite e meia, disse Eli.

- Você falou que demorava 10 minutos. Eu lembro que o Fabio Porchat virou e falou assim: 40 minutos!. E eu queria ver também, fiquei colada na grade, contou Viih, que desmaiou assim que o carro chegou na parte em que estavam.

- Vocês não têm noção, na hora que o carro chegou na minha frente eu desmaiei. A gente é muito azarado. Por que não foi nos 40 minutos que eu esperei?, contou aos risos.

Eliezer então contou que o público começou a se preocupar e a gritar que Viih estava grávida:

- O público na arquibancada viu a situação e começou a gritar que você tava grávida. Como eu estava com a garrafinha na mão, já falaram: ela está bebendo só água! Aí a galera começou a jogar bala, doce, achando que era a pressão dela.

Com a movimentação, a equipe médica chegou e achou que a influenciadora estava em estado crítico. Isso porque as mãos de Viih estavam roxas, mas era o corante das penas de sua saia. Após o susto, a mãe de Lua explicou o motivo do desmaio:

- Eu tô muito menstruada, fiquei um pouco anêmica. Até confirmaram no ambulatório, um pouco anêmica e desidratada. Eu estava com muita cólica, por isso nem bebi. Estava passando mal de diarreia, enfim.

E os perrengues não pararam por aí! No dia seguinte, Eli e Viih perderam o café da manhã e o voo para São Paulo acabou atrasando.

- Todo castigo para dois pais que querem ter um vale night, namorar em paz, é pouco. Se você é pai e mãe e deseja ter um vale night, desista.