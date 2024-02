Gloria Pires põe cobertura em Maceió em site de aluguel por temporada

A atriz Gloria Pires anunciou o aluguel de sua cobertura em Maceió, capital do Alagoas. A Trip Homes, imobiliária responsável, confirmou ao Estadão que o imóvel com cinco suítes, duas cozinhas e piscina com vista para a praia está disponível para aluguéis na temporada.

A cobertura fica localizada na orla de Ponta Verde, perto da praia de Jatiúca e é dividida em dois andares. Para acessar o imóvel, é necessário se dirigir a uma entrada privativa, separada dos outros apartamentos do prédio.

A diária no apartamento custa R$ 3,5 mil e quem se hospedar no local também pode contratar um cozinheiro durante a estadia.

Além do valor para passar o dia na cobertura, também é cobrado dos hóspedes pela energia elétrica. Para ficar na cobertura, os interessados devem pagar R$ 1,60 por kW/h. De acordo com a corretora, para garantir a reserva, é preciso realizar um caução no valor da diária para "garantia de indenização de algum dano possível".

Antonia Morais, filha do casal, já revelou que os pais são aficionados por arquitetura e decoração. No ano passado, a cantora fez um tour pela casa da família em Angra dos Reis em seu Instagram.

Além destes imóveis, a família possui propriedades em Brasília e Goiânia. O casal também é proprietário de uma vila inteira em Alagoas.

*Estagiária sob supervisão de Charlise Morais