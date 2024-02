Defesa de Alexandre Correa pede prisão de Edu Guedes; Ana Hickmann fala em retaliação

A defesa do empresário Alexandre Correa, ex-marido da apresentadora Ana Hickmann, pediu neste sábado, 17, a prisão do apresentador Edu Guedes. O advogado Enio Murad, que representa Correa, diz que Guedes, em conjunto com Ana Hickman, coagiu o filho do casal, Alezinho, de 9 anos, a se comunicar com a pai por meio do celular de Guedes.

A ação teria ocorrido no último dia 15 de fevereiro, quando Ana, Guedes e Alezinho estavam Paraty, no Rio de Janeiro. A viagem alimentou rumores de que Ana e Guedes estão em um relacionamento amoroso, embora a assessoria de imprensa da apresentadora negue o namoro.

Em prints anexados ao pedido, é possível ver fotos de Alezinho em um aplicativo de mensagens cujo nome que aparece no contato é o de Edu Guedes. O advogado também enviou ao Estadão um vídeo no qual Alezinho manda um recado para o pai.

O advogado afirma que o celular da criança voltou a funcionar após a defesa ingressar com o pedido de prisão de Guedes na Justiça. Murad afirma ainda que Alezinho faltou às aulas nos dias 15 e 16.

Procurada pelo Estadão, a assessoria de Ana afirmou, por meio de nota, que o celular de Alezinho ficou sem sinal e que foi disponibilizado um outro celular para que ele pudesse falar com o pai. A assessoria não cita o nome de Guedes.

Por fim, o texto afirma que "como forma de punição e retaliação, Alexandre Correa se negou a atender e a responder o contato telefônico do filho".

A defesa de Alexandre, por sua vez, diz que seu cliente não atendeu à ligação por medo de se tratar de "mais uma cilada de Ana" com o intuito de encontrar argumentos para que a Justiça pudesse prendê-lo.

A reportagem entrou em contato com o apresentador Edu Guedes, mas não obteve resposta. O espaço segue aberto.

Defesa de Correa pede ainda multa e proibição de Guedes de se aproximar da criança

No pedido da defesa de Correa que, no momento, está sob apreciação da Justiça, há ainda a solicitação de que a Justiça aplique uma multa em Ana e Guedes no valor de R$ 500 mil por atos de constrangimento, coação e alienação parental.

Pede, ainda, o imediato afastamento de Guedes de Alezinho, proibindo a convivência entre os dois. A defesa também solicita que a criança passe por uma perícia médica para averiguar se o menino está sofrendo algum impacto com falas e atitudes da mãe.

Enio Murad, em conversa com o Estadão, afirma que o Alezinho quer depor na Justiça "para provar que o pai nunca agrediu a mãe, que na verdade era a mãe que era agressora".

Murad afirma ainda que Ana se utilizou de um simulacro jurídico para pedir a prisão de Correa no último dia 13 de fevereiro por supostamente ele ter quebrado a medida protetiva em favor de Ana.

A defesa de Correa afirma que o empresário é vítima de dano moral e material, adultério, coação, alienação parental, calúnia, difamação, entre outros crimes que estão sendo apurados pela Justiça.

Em mensagem enviada ao Estadão, a assessoria de imprensa da apresentadora afirmou que Correa tenta criar novos atos para tumultuar as investigações em curso, como desgastar a imagem de Ana. A assessoria da apresentadora também nega ter havido adultério por parte de Ana e afirma que Alezinho não estava presente no momento da suposta agressão de Correa contra a apresentadora.

A nota diz ainda que não há nenhuma tentativa de alienação parental partindo de Ana e que o filho do casal está disponível todos os dias para contato com os familiares.

Relembre o caso

Em 12 de dezembro de 2023, Ana Hickmann prestou queixa de agressão contra o empresário Alexandre Correa, com quem era casada.

O Estadão teve acesso ao boletim de ocorrência registrado por Ana Hickmann, no qual ela acusa o empresário de agressão física. Segundo seu relato, ela estaria na cozinha de sua casa com Alexandre, o filho e duas funcionárias. Ela teria dito algo ao filho que o marido não teria gostado e foi repreendida, com "ambos aumentando o tom de voz". A criança teria pedido que parassem de brigar e saído correndo assustada.

"O autor passou a pressionar a vítima contra a parede, bem como a ameaçá-la de agredi-la com uma cabeçada, ocasião em que ela conseguiu afastá-lo e, ao tentar pegar seu telefone celular, que estava em cima de uma mesa na área externa, o autor, repentinamente, fechou a porta de correr da cozinha, o que pressionou o braço esquerdo da vítima", diz o trecho seguinte do documento policial.

Ana, então, teria conseguido trancá-lo para fora de casa e fez a ligação para a Polícia Militar. Correa teria deixado o local pouco depois. Hickmann buscou atendimento médico no Hospital São Camilo, onde foi constatada uma contusão em seu cotovelo esquerdo. Ainda segundo o BO, ela teve o braço imobilizado com uma tipoia.

"A vítima tomou ciência das medidas protetivas conferidas pela Lei Maria da Penha, porém, neste momento, optou por não requerê-las", encerra o documento.

Alexandre confessou as agressões, mas negou que tenha dado uma cabeçada na apresentadora, segundo o UOL. Ana voltou a falar sobre o caso, dizendo que os dois tinham um relacionamento tóxico durante uma entrevista ao Domingo Espetacular, da Record TV, ainda em dezembro de 2023.

De lá para cá, Ana e Alexandre têm trocado acusações que envolvem desvio de dinheiro e alienação parental de ambos os lados.