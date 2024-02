Empresa privada divulga primeiras imagens transmitidas por sonda que irá pousar na Lua

A empresa privada Intuitive Machines transmitiu com sucesso para a Terra na sexta-feira, 16, as primeiras imagens da missão IM-1. A divulgação foi feita neste fim de semana. Chamado Odysseus, o módulo lunar Nova-C decolou em um foguete Falcon 9, da SpaceX, da plataforma de lançamento 39A no Centro Espacial Kennedy da Agência Aeroespacial dos Estados Unidos (Nasa), na Flórida, na quinta-feira passada, 15.

Ele transportava uma espaçonave desenvolvida pela Intuitive Machines. Nenhuma pessoa estava a bordo. O módulo de pouso Nova-C tem instrumentos para demonstrar tecnologias que aumentarão a eficiência, a precisão e a segurança do pouso de futuras espaçonaves, além de investigar a superfície da região polar sul da lua.

Conforme a companhia, as primeiras imagens foram captadas pouco depois da separação da espaçonave do segundo estágio do foguete Falcon 9, da Space X. Se for bem-sucedido, o pouso suave previsto para esta quinta-feira, 22, será o primeiro na Lua para os Estados Unidos desde a última das missões Apollo e o primeiro veículo comercial a tocar a superfície lunar.

A missão está sendo realizada de acordo com um contrato com a Nasa, que está pagando à Intuitive Machines US$ 118 milhões para levar várias de suas cargas úteis à superfície lunar e vê a missão como parte de sua campanha Artemis para levar astronautas de volta à Lua.

A tentativa de aterrissagem da Intuitive Machines segue a de outro empreendimento privado, a Astrobotic, que lançou sua espaçonave à Lua no mês passado, também sob contrato com a Nasa. Sua tentativa de pouso, no entanto, foi frustrada por um problema no sistema de propulsão da espaçonave que a impediu de chegar à Lua.