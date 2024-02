Madonna tropeça durante apresentação e cai na gargalhada

Caiu, mas riu! Madonna está em um turnê mundial em celebração os seus mais de 40 anos de carreira, e durante uma de suas apresentações no último sábado, dia 17, na cidade de Seatle, nos Estados Unidos, ela sofreu um pequeno acidente. Mas a diva pop levou na brincadeira e caiu na gargalhada!

Enquanto performava um de seus maiores sucessos do álbum True Blue, a canção Open Your Heart, de 1986, Madonna acabou de desequilibrando ao ser arrastada de uma cadeira por um dançarino. Como uma boa artista com anos de carreira, ela não se deixou levar pela situação e levou tudo na brincadeira.