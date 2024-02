Dorival Jr. analisa jogadores em viagem à Europa para 1ª convocação da seleção brasileira

O técnico Dorival Júnior tem dedicado as últimas semanas a uma extensa programação de jogos na Europa a fim de observar atletas em atividade para embasar a sua primeira convocação pela seleção brasileira. A missão, que começou no início de fevereiro, se encerra no dia 26 deste mês.

No roteiro, estão jogos dos principais campeonatos do continente e ainda partidas da Liga dos Campeões. Além de analisar os atletas em campo, ele tem programado ainda visitas aos centros de treinamentos das equipes.

No cargo desde o dia 11 de janeiro, quando substituiu Fernando Diniz, ele vai dirigir a seleção a partir dos amistosos diante da Espanha e também da Inglaterra, em março. O treinador também comandará a equipe na disputa da Copa América e nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026.

Na sua passagem pela Europa, Dorival se encontrou com atletas do Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germaint, Manchester United, Tottenham e Wolverhampton. Acompanhado dos auxiliares Lucas Silvestre e Pedro Sotero, o treinador vai observar, nesta semana, os jogos dos brasileiros do Manchester City, do Liverpool e do Arsenal.

"Esses dias estão sendo produtivos. Conversamos com muitos jogadores, ficamos sabendo de detalhes físicos observando os treinamentos e os jogos. Isso tudo faz uma diferença grande. Serve para tirarmos dúvidas, adaptarmos um novo atleta ao nosso sistema e achar possíveis encaixes", afirmou Dorival que, no sábado, assistiu à vitória do Wolverhampton sobre o Tottenham por 2 a 1.

Com larga experiência pelos clubes que passou, Dorival falou da experiência de comandar a seleção brasileira pela primeira vez. "A dinâmica de trabalho na seleção é diferente. Essas visitas já fazem parte da preparação da equipe. O meu principal trabalho aqui será o contato direto com o atleta. Essa proximidade é muito importante", comentou.

O grande desafio para o treinador nesta sua primeira passagem será mesmo reabilitar a seleção brasileira nas Eliminatórias para a Copa de 2026. Fora da zona de classificação para o mundial, o Brasil é o sexto colocado com sete pontos em seis rodadas. A Argentina é a líder isolada da competição com 15 pontos seguida de Uruguai, Colômbia, Venezuela e Equador.