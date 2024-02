Grey's Anatomy, Barbie, Taylor Swift... Veja a lista de vencedores do People's Choice Awards 2024!

Neste último domingo, dia 18, rolou mais uma edição do People's Choice Awards. Dezenas de famosos marcaram presença em Santa Monica, nos Estados Unidos, para conferir os resultados, mas se você perdeu alguma categoria, fique por aqui que a gente te atualizada de tudo!

Filme do Ano

Barbie - Vencedor

Velozes e Furiosos 10

Guardiões da Galáxia Vol. 3

Oppenheimer

Homem-Aranha: Através do Aranhaverso

Taylor Swift: The Eras Tour

A Pequena Sereia

Super Mario Bros: O Filme

Melhor Filme de Ação

Homem-Formiga e a Vespa: Quantumania

Velozes e Furiosos 10

Guardiões da Galáxia Vol. 3

John Wick: Capítulo 4

Missão Impossível 7: Acerto de Contas Parte 1

Jogos Vorazes ? A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes - Vencedor

As Marvels

Transformers: O Despertar das Feras

Melhor Filme de Comédia

80 For Brady ? Quatro Amigas e Uma Paixão

Todos Menos Você

Crescendo Juntas

Asteroid City

Barbie - Vencedor

O Urso do Pó Branco

Que Horas Eu Te Pego?

Wonka

Melhor Filme de Drama

Creed III

Five Nights at Freddy?s ? O Pesadelo Sem Fim

Assassinos da Lua das Flores

O Mundo Depois de Nós

M3GAN

Oppenheimer - Vencedor

Pânico 6

A Cor Púrpura

Melhor Ator de Filme

Cillian Murphy, Oppenheimer

Chris Pratt, Guardiões da Galáxia Vol. 3

Keanu Reeves, John Wick: Capítulo 4

Leonardo DiCaprio, Assassinos da Lua das Flores

Michael B. Jordan, Creed III

Ryan Gosling, Barbie - Vencedor

Timothée Chalamet, Wonka

Tom Cruise, Missão Impossível 7: Acerto de Contas Parte 1

Melhor Atriz de Filme

Florence Pugh, Oppenheimer

Halle Bailey, A Pequena Sereia

Jenna Ortega, Pânico 6

Jennifer Lawrence, Que Horas Eu Te Pego?

Julia Roberts, O Mundo Depois de Nós

Margot Robbie, Barbie - Vencedora

Rachel Zegler, Jogos Vorazes ? A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes

Viola Davis, Jogos Vorazes ? A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes

Melhor Artista em Filme de Ação

Brie Larson, As Marvels

Chris Pratt, Guardiões da Galáxia Vol. 3

Gal Gadot, Agente Stone

Jason Momoa, Aquaman 2: O Reino Perdido

Keanu Reeves, John Wick: Capítulo 4

Rachel Zegler, Jogos Vorazes ? A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes - Vencedora

Tom Cruise, Missão Impossível 7: Acerto de Contas Parte 1

Viola Davis, Jogos Vorazes ? A Cantiga dos Pássaros e das Serpentes

Melhor Artista de Filme de Comédia

Adam Sandler, Você Não Tá Convidada pro Meu Bat Mitzvá!

Glen Powell, Todos Menos Você

Jennifer Lawrence, Que Horas Eu Te Pego? - Vencedora

Margot Robbie, Barbie

Ryan Gosling, Barbie

Scarlett Johansson, Asteroid City

Sydney Sweeney, Todos Menos Você

Timothée Chalamet, Wonka

Melhor Artista em Filme de Drama

Cillian Murphy, Oppenheimer

Julia Roberts, O Mundo Depois de Nós

Fantasia Barrino, A Cor Púrpura

Florence Pugh, Oppenheimer

Jacob Elordi, Priscilla

Jenna Ortega, Pânico 6 - Vencedora

Leonardo DiCaprio, Assassinos da Lua das Flores

Michael B. Jordan, Creed III

Melhor Performance em Filme

America Ferrera, Barbie - Vencedora

Charles Melton, Segredos de um Escândalo

Danielle Brooks, The Color Purple

Jacob Elordi, Saltburn

Melissa McCarthy, A Pequena Sereia

Natalie Portman, Segredos de um Escândalo

Simu Liu, Barbie

Viola Davis, Air

Série do Ano

Grey?s Anatomy - Vencedora

Law & Order: Special Victims Unit

Only Murders in the Building

Saturday Night Live

Ted Lasso

O Urso

The Last of Us

Vanderpump Rules

Melhor Ator de Série

Chase Stokes, Outer Banks

Jason Sudeikis, Ted Lasso

Jeremy Allen White, O Urso

Kieran Culkin, Succession

Pedro Pascal, The Last of Us - Vencedor

Samuel L. Jackson, Invasão Secreta

Steve Martin, Only Murders in the Building

Tom Hiddleston, Loki

Melhor Atriz de Série

Ali Wong, Treta

Hannah Waddingham, Ted Lasso

Jennifer Aniston, The Morning Show

Mariska Hargitay, Law & Order: Special Victims Unit

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Reese Witherspoon, The Morning Show

Rosario Dawson, Ahsoka

Selena Gomez, Only Murders in the Building - Vencedora

Melhor Série de Comédia

Abbott Elementary

And Just Like That?

Eu Nunca?

Only Murders in the Building - Vencedora

Saturday Night Live

Ted Lasso

O Urso

Jovem Sheldon

Melhor Série de Drama

Chicago Fire

Ginny & Georgia

Grey?s Anatomy

Law & Order: Special Victims Unit

Outer Banks

Succession

The Last of Us - Vencedora

The Morning Show

Melhor Série de Sci-fi/Fantasia

Ahsoka

American Horror Story: Delicate

Black Mirror

Ghosts

Loki - Vencedora

Invasão Secreta

The Mandalorian

The Witcher

Artista de TV do Ano

Adjoa Andoh, Queen Charlotte: A Bridgerton Story

Ayo Edebiri, O Urso

Billie Eilish, Swarm - Vencedora

Jon Hamm, The Morning Show

Matt Bomer, Fellow Travelers

Meryl Streep, Only Murders in the Building

Steven Yuen, Treta

Storm Reid, The Last of Us

Melhor Artista de Série de Comédia

Ali Wong, Treta

Bowen Yang, Saturday Night Live

Hannah Waddingham, Ted Lasso

Jason Sudeikis, Ted Lasso

Jeremy Allen White, O Urso - Vencedor

Quinta Brunson, Abbott Elementary

Selena Gomez, Only Murders in the Building

Steve Martin, Only Murders in the Building

Melhor Artista de Série de Drama

Bella Ramsey, The Last of Us

Chase Stokes, Outer Banks

Ice-T, Law & Order: Special Victims Unit

Jennifer Aniston, The Morning Show - Vencedora

Kieran Culkin, Succession

Mariska Hargitay, Law & Order: Special Victims Unit

Pedro Pascal, The Last of Us

Reese Witherspoon, The Morning Show

Artista Masculino do Ano

Bad Bunny

Drake

Jack Harlow

Jung Kook - Vencedor

Luke Combs

Morgan Wallen

Post Malone

The Weeknd

Artista Feminina do Ano

Beyoncé

Doja Cat

Karol G

Lainey Wilson

Miley Cyrus

Nicki Minaj

Olivia Rodrigo

Taylor Swift - Vencedora

Artista Country Masculino do Ano

Chris Stapleton

Cody Johnson

HARDY

Jelly Roll - Vencedor

Kane Brown

Luke Combs

Morgan Wallen

Zach Bryan

Artista Country Feminina do Ano

Ashley McBryde

Carly Pearce

Carrie Underwood

Gabby Barrett

Kelsea Ballerini

Lainey Wilson - Vecedora

Megan Moroney

Shania Twain

Artista Latino Masculino do Ano

Bad Bunny - Vencedor

Bizarrap

Feid

Manuel Turizo

Maluma

Peso Pluma

Rauw Alejandro

Ozuna

Artista Latina Feminina do Ano

Ángela Aguilar

Anitta

Becky G

Kali Uchis

Karol G

Rosalía

Shakira - Vencedora

Young Miko

Artista Pop do Ano

Billie Eilish

Doja Cat

Dua Lipa

Jung Kook

Miley Cyrus

Olivia Rodrigo

Tate McRae

Taylor Swift - Taylor Swift

Artista de Hip Hop do Ano

Cardi B

Drake

Future

Jack Harlow

Latto

Nicki Minaj - Vencedora

Post Malone

Travis Scott

Artista de R&B do Ano

Beyoncé - Vencedora

Brent Faiyaz

Janelle Monáe

SZA

Tems

The Weeknd

Usher

Victoria Monét

Novo Artista do Ano

Coi Leray

Ice Spice - Vencedora

Jelly Roll

Jung Kook

Noah Kahan

Peso Pluma

PinkPantheress

Stephen Sanchez

Grupo/Duo do Ano

Dan + Shay

Fuerza Regida

Grupo Frontera

Jonas Brothers

Old Dominion

Paramore

Stray Kids - Vencedor

TOMORROW X TOGETHER

Música do Ano

Dance The Night, Dua Lipa

Fast Car, Luke Combs

Flowers, Miley Cyrus

Fukumean, Gunna

greedy, Tate McRae

Last Night, Morgan Wallen

Paint The Town Red, Doja Cat

Vampire, Olivia Rodrigo - Vencedora

Álbum do Ano

Endless Summer Vacation, Miley Cyrus

For All The Dog, Drake

Gettin? Old, Luke Combs

Guts, Olivia Rodrigo - Vencedora

Mañana Será Bonito, Karol G

Nadie Sabe Lo Que Va A Pasar Mañana, Bad Bunny

One Thing At A Time, Morgan Wallen

Pink Friday 2, Nicki Minaj

Colaboração do Ano

All My Life, Lil Durk Feat. J. Cole

Barbie World, Nicki Minaj & Ice Spice With Aqua - Vencedoras

Ella Baila Sola, Eslabon Armado X Peso Pluma

First Person Shooter, Drake Feat. J. Cole

I Remember Everything, Zach Bryan Feat. Kasey Musgraves

Seven, Jung Kook Feat. Latto

TQG, Karol G, Shakira

Un x100to, Grupo Frontera X Bad Bunny

Tour do Ano

+?=÷x Tour, Ed Sheeran

Coldplay Music of the Spheres World Tour

Love On Tour, Harry Styles

Luke Combs World Tour

Morgan Wallen One Night At A Time World Tour

P!nk Summer Carnival Tour

Renaissance World Tour, Beyoncé

Taylor Swift, The Eras Tour - Vencedora