Megan Fox surpreende internautas com aparência em premiação: Noiva do Chucky

O nome de Megan Fox foi muito comentado na web, de novo, por conta de sua aparência. A atriz de 37 anos de idade apareceu no People?s Choice Awards 2024 de cabelos pintados de rosa com uma maquiagem mais escura, além de uma tatuagem em seu braço esquerdo. E por isso, rolou até comparação com a personagem Tiffany Valentine, a noiva do Chucky.

Fox apresentou a categoria de Show do Ano de Ficção Científica e Fantasia da premiação ao lado de Joe Manganiello. Quem levou o prêmio foi Loki, sendo entregue para o protagonista da produção da Marvel, Tom Hiddleston.

Ultimamente, ela também causou comoção por causa de sua aparência ao postar uma foto com seu companheiro, o músico Machine Gun Kelly. O registro foi feito após a vitória do Kansas City Chiefs no Super Bowl 2024.