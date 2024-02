União Europeia lança missão naval para proteger navios no Mar Vermelho contra Houthis

A União Europeia (UE) lançou uma missão naval para ajudar a proteger navios cargueiro no Mar Vermelho, à medida que os ataques dos rebeldes Houthis do Iêmen continuam ameaçando o tráfego marítimo, dificultando o comércio e inflando os preços. Com o nome Aspides, que em grego significa "escudo", a missão sairá de Larissa, no centro da Grécia - sede da Força Aérea Helênica e um quartel general da OTAN -, sob o comando do comodoro grego Vasilios Griparis.

A missão da UE não participará de ataques militares e operará apenas no mar. "Dentro do seu mandato defensivo, a operação proporcionará consciência situacional marítima, acompanhará os navios e os protegerá contra possíveis ataques em múltiplos domínios no mar", explicou a UE em comunicado.

"Toda a economia global está sendo afetada. "Não são apenas os navios europeus que são repetidamente ameaçados pelos mísseis Houthis no Mar Vermelho, mas toda a indústria naval internacional", disse a ministra dos Negócios Estrangeiros alemã, Annalena Baerbock, a jornalistas em Bruxelas.

Ela disse que além de proteger os navios europeus, a missão "deixa claro que nós, como comunidade internacional, estamos unidos face aos ataques; "Ataques terroristas contra a liberdade das rotas marítimas." A Alemanha contribui com uma fragata para a missão, assim como a Bélgica.