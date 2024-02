Italianidade festeja. 21 de fevereiro... ...Dia do Imigrante Italiano. São 150 anos de história.

“A duas pátrias serviram sob o signo do amor e do trabalho, fundindo o espírito de Roma com a vocação cordial da terra brasileira”.

Frase do jurista Miguel Reale (pai) para o monumento ao Imigrante Italiano de Santo André, inaugurado em 1973.

O 21 de fevereiro se transformou, oficialmente, no Dia do Imigrante Italiano, data instituída em 2008 (projeto do ex-senador Gerson Camata - 1941-2018).

Outras datas são citadas.

Em 1975, o Brasil celebrou o centenário da imigração italiana, com reportagens em revistas, jornais e na TV, além de livros maravilhosos. O gancho foi o dia 20 de maio de 1875, que marcou a chegada dos primeiros italianos ao Campos dos Bugres, em Caxias do Sul. Inaugurava-se o primeiro ciclo imigratório, de 1875 a 1914.

Já os catarinenses reivindicam para si o pioneirismo da imigração italiana. O marco é o estabelecimento no atual Município de São João Batista de uma colônia chamada Nova Itália, formada em 1836 por cerca de 30 famílias provenientes da Ligúria, então pertencente ao Reino de Sardenha.

Replica o Espírito Santo. Aquela colônia de Santa Catarina foi um movimento isolado, diferentemente do ocorrido com a Expedição Tabacchi, que chegou à Vitória com o vapor “La Sofia” dado início de fato à imigração em massa de italianos para o Brasil.

Os viajantes de “La Sofia” criaram uma colônia no município capixaba de Santa Teresa.

A população com descendência italiana em Santa Teresa aproxima-se dos 90%, segundo o Vice-Consulado Italiano no Espirito Santo – 2010.

GRANDE ABC

Quando se falou sobre o centenário em 1875, os reflexos se fizeram sentir no Grande ABC, com a publicação de dois livros e inauguração de dois monumentos.

Os livros sobre a imigração italiana à região foram feitos por Newton Ataliba Madsen Barbosa e Roberto Bottacin.

Os monumentos foram erigidos em Santo André (1973) e São Bernardo (1975). Um terceiro monumento foi construído em São Caetano (1999), este dedicado a todos os imigrantes e não apenas aos italianos.

Hoje, duas associações são vanguardas na divulgação da história da italianidade no Grande ABC, a Ítalo-Brasileira de Santo André (nascida Savoia em 1900) e a Brasilitália, de São Bernardo, que se prepara para celebrar 40 anos de fundação.

AMANHÃ EM MEMÓRIA

A Sociedade Cultural Ítalo-Brasileira de Santo André celebra os 150 anos da imigração italiana no Brasil.

Crédito da foto 1 – Banco de Dados

Crédito das ilustrações 2, 3 e 4 – Divulgação

REGISTROS HISTÓRICOS. O monumento ao imigrante italiano em Santo André, obra de Caetano Fraccarolli (1911-1987). Nos destaques, logotipo em dois idiomas e o selo oficial dos Correios comemorativos aos 150 anos da imigração italiana no Brasil (1974-2024)

Canta Itália

Cinco anos no ar.

No “Momento Memória”, a festa da Ítalo-Brasileira de Santo André.

Produção e apresentação: Marquitho Riotto. Quarta-feira, às 20h, com reapresentação no sábado, às 23h. Rádio ABC AM (1570) e FM 81.9; e Rádio Web Spaghetti, de São Bernardo.

DIARIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 20 de fevereiro de 1994 – ano 36, edição 8628

INDÚSTRIA – GM anunciava a instalação de uma nova fábrica no Brasil.

SINDICALISMO – Vicentinho garantia: não acumularia cargos e deixaria o Sindicato dos Metalúrgicos do ABC quando assumisse a CUT.

ESPORTES – Mequinho jogaria simultânea de xadrez no clube Iesa de Xadrez, em Santo André. Enfrentaria 12 desafiantes.

EM 21 DE FEVEREIRO DE...

1884 – João Cavinato nascia em Pádova, Itália. O “João da Ponte” de São Bernardo, por manter restaurante ao lado de uma ponte do Rio Grande, antes da formação da Billings.

1919 - Carolina Leardini Rimazza nascia em Mauá. Ceramista e integrante da Comissão Memória de Mauá. Saudosa amiga da “Memória”.

1929 - Clovis Sidney Thon nascia em Santo André. Prefeito, vereador e diretor da Câmara.

1945 – Brasil tomava o Monte Castelo, durante a Segunda Guerra Mundial.

1949 - International Haverster inaugurava suas linhas de montagem em Santo André, na avenida Pedro Américo, antiga Estrada de Mauá, onde está hoje a loja Carrefour. Noticiário da época informa que a empresa produzia caminhões International de todos os seus 121 tipos.

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Aniversariam em 21 de fevereiro: no Piauí, Jaicós; e em Santa Catarina, São Carlos.

HOJE

Dia Internacional da Língua Materna

Dia Nacional do Imigrante Italiano

Beato Natal Pinot

21 de fevereiro

Presbítero francês nascido em 1747. Durante a revolução francesa, foi preso enquanto se preparava para celebrar a missa. Em meio às zombarias, foi revestido com suas vestes litúrgicas e conduzido ao patíbulo (altar do sacrifício).

Ilustração: do blog Coisas de Santos