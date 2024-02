Obituário - 20 de fevereiro de 2024

SANTO ANDRÉ

Helena Gomes da Silva Felix, 91. Natural de São Bento do Uma (Pernambuco). Residia no Jardim Santo Antonio, em Santo André. Dia 8. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

José Bajak, 90. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 9. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis.

José Tiotimo de Omena, 85. Natural de Altinho (PE). Residia no Jardim Itapuã, em Santo André. Dia 6 de fevereiro. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Terezinha Carmen Fernandes, 80. Natural de São Paulo, Capital. Residia no bairro Camilópolis, em Santo André. Dia 9. Cemitério Sagrado Coração de Jesus, Camilópolis

Paulo Betis, 79. Natural de Lins (SP). Residia no Centro de Santo André. Funcionário público aposentado. Dia 9, em Santo André. Cemitério de Embu das Artes (SP).

Mandref Robert Kalynytschenko, 76. Natural da Alemanha. Residia no Parque Capuava, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Helena José Francisco, 71. Natural de Catanduva (SP). Residia no Jardim Riviera, em Santo André. Dia 9. Memorial Jardim Santo André.

João Batista de Oliveira, 69. Natural de Itajubá (Minas Gerais). Residia no Jardim das Maravilhas, em Santo André. Dia 8. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Marlene de Fátima Mazza, 57. Natural de Santa Isabel do Ivaí (Paraná). Residia no Jardim Alvorada, em Santo André. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Jonathan Silva de Melo, 28. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André. Cantor. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Vitória Silva Ruas, 27. Natural de Barueri (SP). Residia no Jardim Saporito, em Taboão da Serra (SP). Gerente de expedição. Dia 9, em Santo André. Cemitério da Saudade, em Taboão da Serra.

Wendell Richard Rodrigues de Oliveira, 27. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André. Ajudante de pedreiro. Dia 9. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Lucas Gabriel Lima da Silva, 22. Natural de Santo André. Residia no Jardim Santo André, em Santo André. Autônomo. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO CAETANO

Maria José Correia, 98. Natural de Portugal. Residia no bairro Osvaldo Cruz, em São Caetano. Dia 9. Cemitério das Lágrimas.

João Herculano Carraturi, 91. Natural de Juruaia (MG). Residia no bairro Santa Maria, em São Caetano. Comerciante. Dia 8, em Santo André. Cemitério das Lagrimas.

Dirce Apparecida Ferreira de Matos, 89. Natural de Araraquara (SP). Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 9. Crematório Vila Alpina.

Antônio Joel Gouveia de Alcântara, 78. Natural de Portugal. Residia no bairro Santo Antonio, em São Caetano. Dia 7. Cemitério das Lágrimas.

João Carlos Trevisani, 71. Natural de São Caetano. Residia no bairro Cerâmica, em São Caetano. Dia 9. Cemitério da Saudade, Bairro Cerâmica.

DIADEMA

Sérgio Ribeiro, 93. Residia no Jardim Melo, em São Bernardo. Dia 5, em Diadema. Memorial Jardim Santo André.

Sebastiana Maximina da Conceição, 91. Natural do Rio Largo (Alagoas). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 6. Vale da Paz.

Estelita Maria de Jesus, 88. Natural de Cordeiros (Bahia). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal de Diadema.

José Vitor de Aquino, 77. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia no bairro Taboão. Dia 6. Cemitério Municipal de Diadema.

Neusa de Alvarenga Gonçalves, 76. Natural de Taubaté (SP). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal de Diadema.

Ana Benedicta Manoel, 75. Natural de Bebedouro (SP). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 6. Cemitério Municipal de Diadema.

João Nonato de Souza, 74. Natural de Santa Rita de Cássia (Bahia). Residia na Cidade Julia. Dia 9. Vale da Paz.

Maria Vilma Oliveira da Silva, 72. Natural de Uberaba (MG). Residia no Centro de Diadema. Dia 7. Memorial Jardim Santo André.

Hardol David, 71. Natural de Bananal (SP0. Residia no bairro Americanópolis, em São Paulo. Dia 7. Cemitério Municipal de Diadema.

Marli Nunes Santos, 71. Natural de Cedro de São João (Sergipe). Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal de Diadema.

Raimundo Nonato dos Santos, 66. Residia no Jardim Miriam, em São Paulo, Capital. Dia 7. Cemitério Municipal, em Diadema.

Jackson Lima de Barros, 65. Natural de Pedreiras (Maranhão). Residia no bairro Piraporinha, em Diadema. Dia 6. Cemitério da Paulicéia.

Mauricio da Silva, 63. Natural de Maringá (PR). Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal de Diadema.

Jorge Martins da Penha, 57. Natural de Ipanema (MG). Residia no Centro de Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal de Diadema.

Luciano Bomfim Lopes, 48. Natural de São Paulo, Capital. Residia no Centro de Diadema. Dia 6. Cemitério Municipal de Diadema.

Maria da Cruz Vieira, 48. Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 7. Cemitério Municipal de Diadema.

Cristina Almeida de Souza, 48. Natural de Diadema. Residia no bairro Serraria, em Diadema. Dia 9. Cemitério Municipal de Diadema.

Nilvania Guimarães dos Reis, 47. Natural de Itagiba (Bahia). Residia no bairro Casa Grande, em Diadema. Dia 9. Cemitério Municipal de Diadema.

Francisco Adailson Felipe de Lima, 47. Natural de Mombaça (Ceará). Residia no Centro de Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal de Diadema.

Diego Higino, 38. Natural de Suzano (SP). Residia no bairro Sete Praias, em São Paulo, Capital. Dia 5. Cemitério Municipal de Diadema.

Reinaldo Elias da Conceição, 36. Natural de São Paulo, Capital. Residia na Vila Guacuri, em São Paulo. Dia 5. Cemitério Municipal de Diadema.

Gerciane Almeida dos Santos, 27. Natural de Eunápolis (Bahia). Residia no bairro Casa Grande em Diadema. Dia 6. Cemitério Municipal de Diadema.

Lucas Ferreira Carvalho Junior, 17. Natural de Diadema. Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 5. Cemitério Municipal de Diadema.

RIBEIRÃO PIRES

Maria Sônia Marques de Sousa, 77. Natural de Ponte Nova (Minas Gerais). Residia na Vila Helena, em Santo André. Dia 9, em Santo André. Cemitério São José.