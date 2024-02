Alckmin diz que Abilio Diniz deixa grande exemplo aos empresários brasileiros

O vice-presidente da República e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços, Geraldo Alckmin, disse nesta segunda-feira, 19, que o empresário Abilio Diniz, que faleceu no domingo, foi um homem de fé e apaixonado pelo Brasil, que deixa um grande exemplo de empreendedorismo aos empresários do País.

Ao lembrar da entrevista que concedeu ao programa do empresário na CNN, Alckmin afirmou que Abilio demonstrava preocupação com o desenvolvimento brasileiro, defendendo sempre boas causas e apresentando boas propostas.

"Eu até o chamava de Doutor Abilio porque ele tem um livro sobre saúde, era muito dedicado à questão da saúde", lembrou Alckmin ao homenagear Abilio na saída de uma reunião na Federação das Indústrias do Estado de São Paulo (Fiesp).