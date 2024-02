Ana Hickmann deixa comentário em foto de Edu Guedes com a filha e internautas vão à loucura: Contando os dias para vocês assumirem

Ana Hickmann deu uma movimentada nas redes sociais após comentar uma foto de Edu Guedes ao lado de sua filha, Maria Eduarda. Na publicação em questão, o chef parabenizou a herdeira pelo encerramento do intercâmbio em Londres, na Inglaterra. A adolescente, vale pontuar, é fruto do antigo relacionamento de Edu com a empresária Daniela Zurita.

Hoje se completa mais um ciclo na sua vida. O Intercâmbio para Londres te proporcionou novos aprendizados e experiências que vc levará para vida! O papai e a mamãe estão orgulhosos de você. Seja bem vinda! Te amo papai, escreveu o papai coruja.

Através dos comentários, Ana Hickmann elogiou a herdeira do chef:

Linda e muito inteligente, escreveu.

Rapidamente os fãs foram à loucura com a mensagem, já que Edu e Ana estão sendo apontados como o novo casal do mundo dos famosos.

Sua enteada, escreveu uma.

Tão lindo vocês dois juntos, estou amando este casal, comentou uma segunda.

Contando os dias pra vocês assumirem para o público pois já sabemos que estão juntos. De uma amizade virou um amor da vida deles, apostou uma terceira.

E aí, você shippa o suposto casal? Recentemente, eles foram vistos juntos em uma praia no Rio de Janeiro.