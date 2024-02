Ivete Sangalo brinca com Sabrina Sato sobre relacionamento com Nicolas Prattes: - Cara de quem está feliz

Sabrina Sato não saiu da boca do povo durante todo o Carnaval, seja pelas roupas bafônicas, ou pelos desfiles em dose dupla entre Rio de Janeiro e São Paulo, ou pelo rumor de um possível affair com Nicolas Prattes. E quem não perdeu a oportunidade de brincar com a amiga foi Ivete Sangalo.

Bem-humorada, a cantora provocou a apresentadora enquanto as duas dividam o palco e agitavam o público em um dos shows da Veveta no Anhembi.

Ivete puxou a amiga para o centro das atenções e rapidamente disparou:

- Está com cara de quem está feliz! Está com cara de quem está sendo bem tratada!

Vale lembrar que Nicolas assumiu tudo no último domingo, dia 18, ao colunista Gabriel Perline. O ator estava acompanhando a nova namorada em sua agenda corrida para participar dos dois Desfiles das Campeãs em São Paulo, pela Gaviões da Fiel, e no Rio de Janeiro, pela Vila Isabel.