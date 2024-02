LeBron James planeja fim da carreira nas quadras: 'Não sei quantas temporadas me restam'

Em uma coletiva de imprensa após o All-Star Game, realizado na madrugada desta segunda-feira, LeBron James abriu a possibilidade de se aposentar das quadras brevemente. Um dos maiores jogadores em atividade na NBA, ele falou sobre o seu futuro no esporte e disse que pretende se aposentar com a camisa do Los Angeles Lakers.

"Não planejei quantas temporadas me restam, mas sei que não são tantas. Estou dividido em fazer uma turnê de despedida. Há momentos em que sinto que devo isso aos meus fãs, que estão nesta jornada comigo há mais de duas décadas. Eu sou um Laker e estou muito feliz sendo um Laker pelos últimos seis anos. Não sei como isso vai acabar , mas está chegando (aposentadoria). Sim, está chegando", afirmou LeBron.

James disputou seu 20º jogo All-Star neste domingo, ampliando seu recorde de aparições no "showcase" de meio de temporada da NBA. Muito do pensamento de se aposentar tem uma relação direta com um plano de tratamento em andamento para seu problemático tornozelo esquerdo.

Na partida, ele fez oito pontos em 14 minutos no primeiro tempo e não começou a etapa final, cedendo a vaga para Stephen Curry, do Golden State. "A coisa mais importante para mim é definitivamente minha saúde", disse James.

Na entrevista, ele disse que a sua prioridade agora são os playoffs, com o Los Angeles Lakers, atualmente em nono lugar na Conferência Oeste, mesmo depois de vencer seis dos últimos sete jogos. "Estamos caminhando na direção certa", disse James.

LeBron James disse ainda querer participar da Olimpíada de Paris e, com certeza, seus últimos compromissos em quadra, como jogador, devem mesmo ser vestindo a camisa do Lakers.

Aos 39 anos, o astro jogou mais minutos do que qualquer outro jogador na história da NBA. Se retornar para uma 22ª temporada, ele vai chegar ao mesmo número de Vince Carter, recordista de participações de na competição. No entanto, O veterano atleta disse não estar mais preso a quebra de marcas em sua trajetória.

"Olha, já fiz muito em minha vida e não estou perseguindo mais nada. Só tenho amor pelo basquete. Quero me esforçar ao máximo até eu não conseguir mais. Sei que falta pouco para mim, então, quero me divertir."

LeBron está a 132 pontos de chegar aos 40.000 em sua trajetória na temporada regular. Pela média de pontos que ele vem cumprindo nesta edição da competição, provavelmente esta marca pode ser atingida em até cinco partidas.