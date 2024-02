Abilio Diniz ajudou imensamente a educação brasileira, diz Claudia Costin

A ex-ministra da Educação no governo FHC e secretária da Educação de Geraldo Alckmin e de Eduardo Paes, Claudia Costin, lamentou a morte do empresário Abílio Diniz, que morreu neste domingo, 18, aos 87 anos, destacando a importância do executivo na área da educação.

"Tenho grande admiração pelo Abilio, há muitos anos. Ele ajudou imensamente a educação brasileira, seja apoiando a formação do Todos pela Educação, com a filha, a Ana Maria Diniz, seja criando uma instituição que forma professores de uma maneira muito inovadora. Era uma pessoa pensante que jamais caiu na polarização calcificada que a gente tem hoje e consegue enxergar as nuances e pensar no que é bom para o Brasil. Eu me lembro dele no lançamento do Todos pela Educação e também do sequestro (do empresário) e o quanto todos nós, que gostávamos dele, torcemos para que isso terminasse bem."