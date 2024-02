Charge - 19 de fevereiro de 2024

Em Santo André, seja na Avenida dos Estados ou nas estações da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), é impossível não notar um colosso em forma de prédio, com grandes dizeres na fachada: São Jorge. Naquele espaço, hoje com portas cerradas, paredes pichadas e sinais de abandono, funcionava uma das mais importantes instalações moageiras do Brasil. Além disso, no topo do prédio, autoridades e celebridades se reuniam para grandes eventos em um dos espaços mais refinados do País, o Palácio de Mármore, tomado nos dias atuais pelo mato alto e pelas águas paradas das fontes. Atualmente fechado, o endereço vive processo de tombamento há mais de três anos, não finalizado por pendências jurídicas da empresa responsável.