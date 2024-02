Santo André quer acelerar plano de tombamento do Moinho São Jorge

Em Santo André, seja na Avenida dos Estados ou nas estações da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), é impossível não notar um colosso em forma de prédio, com grandes dizeres na fachada: São Jorge. Naquele espaço, hoje com portas cerradas, paredes pichadas e sinais de abandono, funcionava uma das mais importantes instalações moageiras do Brasil. Além disso, no topo do prédio, autoridades e celebridades se reuniam para grandes eventos em um dos espaços mais refinados do País, o Palácio de Mármore, tomado nos dias atuais pelo mato alto e pelas águas paradas das fontes. Atualmente fechado, o endereço vive processo de tombamento há mais de três anos, não finalizado por pendências jurídicas da empresa responsável.

Em reunião de 2021, o Comdephaapasa (Conselho Municipal de Defesa do Patrimônio Histórico, Artístico, Arquitetônico-Urbanístico e Paisagístico de Santo André) deliberou, de forma unânime, o processo de tombamento do Complexo Industrial Moinho São Jorge. O documento cita vitrais, painel em azulejos do altar e entalhes de mármore da Via-Sacra e outras imagens da Capela, parede de revestimento de pastilha vidro (vidrotil) com a figura de São Jorge na entrada do prédio e painel do salão de festas de autoria do pintor italiano Giulio Rosso (1897-1976).

O documento também deliberou pela abertura de um novo processo de estudo para preservação dos bens móveis, tais como mobiliário, obras de arte, maquinário e congêneres da atividade produtiva, arquivos, registros documentais e iconográficos. Ao Diário, a Prefeitura afirmou que a questão foi encaminhada para a Secretaria de Assuntos Jurídicos. “A Pasta está em tratativas relacionadas a pendências jurídicas da empresa junto à Prefeitura que, após solucionadas, permitirão que o processo de tombamento tenha andamento e seja finalizado”, diz o comunicado.

Para Priscila Perazzo, doutora em história social e professora na USCS (Universidade Municipal de São Caetano), há necessidade de tombamento do espaço, já que o Moinho São Jorge já se tornou um patrimônio cultural. Porém, ela aponta que é importante dar o devido valor de patrimônio ao bem, além de promover o uso pela sociedade. “O público que poderá voltar a frequentar o local, quando restaurado, dependerá do projeto cultural para o qual se voltará o bem. Isso tem que ser muito bem pensado em conjunto com os setores envolvidos para que o bem do patrimônio cultural não se perca e nem se esvazie”, avalia a docente. A equipe de reportagem do Diário buscou contato com a empresa, mas não obteve retorno.

O MOINHO

Entre o fim dos anos 1940 e 1950, houve um aumento na atividade moageira devido aos acordos comerciais dos Estados Unidos para exportar trigo excedente. O Moinho São Jorge foi construído nesse contexto para competir com empresas estrangeiras e se tornou um dos maiores moinho do Brasil em capacidade de estocagem e moagem. O pedido teria sido feito pelo presidente Getúlio Vargas, que, quando empossado, conclamou empresários para que se dedicassem à moagem do trigo.

Em 1952, os Irmãos Chammas – João Chammas e Antônio Adib Chammas – e o engenheiro José Marun Atalla iniciaram a construção do Moinho São Jorge. O projeto arquitetônico buscou atender às necessidades de moagem de trigo, com seções para limpeza, moagem e mistura, além de ensacagem e despacho. O edifício foi construído com capacidade para 60 mil toneladas de trigo.

Foi nos anos 1970 que o Moinho São Jorge enfrentou dificuldades devido a um incêndio que danificou equipamentos importados de moagem. Após o falecimento de José Marun Atalla e Antonio Adib Chammas, naquela década, a empresa não implementou muitas mudanças tecnológicas e foi afetada pela obsolescência. Atualmente, o Moinho São Jorge enfrenta dificuldades financeiras e está sem produção.

MIL E UMA NOITES

O salão de festas denominado “Salão das Mil e Uma Noites”, mas conhecido como Palácio de Mármore, era utilizado para atividades sociais e políticas, mas foi fechado em 1978, após a morte de Antônio Adib Chammas, e reaberto apenas em 1999 e 2015 para eventos especiais. O hall era revestido em mármore carrara italiano rosa, arandelas e madeira nobre no piso, com capacidade para 1.200 pessoas, além de pinturas artísticas que contavam a história do trigo.

Instalado no último pavimento do edifício, o local foi utilizado para atividades políticas com visitas de presidentes, governadores, ministros e secretários de Estado. Além delas, programavam-se festividades para integrantes do mundo das celebridades e autoridades internacionais, como o imperador da Etiópia, Hailé Selassié, e o pianista Ray Charles. Também era alugado para atividades de formatura, bailes e concursos. A professora aposentada Maria Amélia Ferreira Perazzo, 83 anos, é uma das pessoas que frequentavam o espaço durante os anos 1950 e 60. Andreense, ela narra que os convidados do antigo espaço de bailes tinham que pegar os elevadores e escadas da fábrica para chegar ao destino, e que, ao fim do percurso, os sapatos e roupas ficavam sujos de farinha.

“Apesar disso, era salão magnífico e elegante, com as mesas ao redor, onde as jovens se sentavam, e no outro canto havia o bar, onde a maioria dos rapazes ficava até tirar as meninas para dançar, e no centro havia o salão de baile”, relata Maria Amélia.