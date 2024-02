Fundo Social de Diadema prepara segunda edição do Massa Solidária

A Prefeitura de Diadema, por meio do Fundo Social de Solidariedade, promove em março a segunda edição da Massa Solidária, evento beneficiente de arrecadação para as ações do departamento.

O almoço será realizado no dia 17 do próximo mês, no Clube Chácara 3 Irmãos, na região central do município. A primeira edição ocorreu em abril de 2023.

O convite, no valor de R$ 50, pode ser adquirido na sede do Fundo Social de Solidariedade de Diadema, na Rua Almirante Barroso, 160, Vila Dirce, até o dia 15 de março. Toda a renda do evento será aplicada nos trabalhos sociais da entidade.

O cardápio do 2ª Massa Solidária vai oferecer spaghetti, ravioli de carne e frango e capeletti de carne e frango, todos com molho branco ou bolonhesa, e serão servidos entre o meio-dia e as 16h. No almoço está incluído a mesa de frutas. Apenas as bebidas estarão sendo vendidas à parte.

Evento tem duração prevista até 18h e contará com apresentação de música ao vivo. As atrações confirmadas são o Grupo de Samba Batuque Saiu da Cozinha, DJ Fabinho e DJ Katatau.

Segundo Inês Maria, presidenta do Fundo Social de Solidariedade de Diadema, eventos como a 2ª Massa Solidária auxiliam no trabalho desenvolvido pela entidade junto às 150 instituições da sociedade civil que existem na cidade: “É um recurso que nos possibilita manter o nosso trabalho e apoiar essas entidades que são tão importantes para a assistência social do município”.

Outras informações podem ser obtidas pelos telefones 4092-5340 e 97201- 3564.