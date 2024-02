Santos vacila no 1º tempo e perde para o Novorizontino

O Novorizontino é a pedra no sapato dos grandes no Campeonato Paulista. Ontem na Vila Belmiro, o time do interior venceu o Santos por 2 a 1 e assumiu a liderança do Grupo D com 15 pontos. Em três jogos contra equipes da Capital neste campeonato, o Novorizontino venceu dois (Santos e Corinthians) e empatou um (Palmeiras). Como está no mesmo grupo do São Paulo, as equipes não se enfrentam na primeira fase.

A primeira etapa do Tigre do Vale foi quase perfeita. Dominou as principais ações, abriu 2 a 0 e poderia ter ampliado. Colocou bola na trave, perdeu gol cara a cara e anulou o poder ofensivo santista.

Já no segundo tempo, o time da Vila foi melhor, mas também passou por alguns sufocos antes de diminuir o placar com Diego Pituca. No final da partida,o Santos quase chegou ao empate. Aos 46 minutos, Furch em infiltração na área tirou do goleiro Jordi e a bola caprichosamente bateu na trave. Aos 51, outra bola na trave de Pedrinho, mas o lance já estava paralisado por impedimento.

A derrota foi o segundo revés santista no campeonato, mas o time ainda segue na liderança geral da competição com 19 pontos.

Na próxima rodada, domingo (25), o Peixe volta à Vila Belmiro para confronto contra o São Bernardo FC.