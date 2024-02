Netuno vira sobre a Inter e assume a vice-liderança

O Água Santa está de volta à zona de classificação para as quartas de final no Grupo B do Paulistão. Jogando no Estádio Brinco de Ouro, em Campinas, ontem à noite, o time da região virou sobre a Inter de Limeira, fez 2 a 1, e chegou aos 14 pontos, assumindo a segunda colocação da chave. A partida aconteceu no interior porque o gramado da Arena Inamar segue vetado pela FPF (Federação Paulista de Futebol).

O resultado põe fim a uma série de quatro vitórias seguidas da equipe limeirense, que permanece na terceira posição do Grupo C.

O Netuno começou mal, sendo dominado pela Inter em seu campo de defesa. A pressão acabou em penalidade aos 16 minutos, quando Rafael Oller derrubou Andrew a área. Zé Mário bateu e abriu o placar.

Na segunda etapa, o time da região voltou com outra postura, e chegou à igualdade logo aos quatro minutos com Todinho, que recebeu em infiltração no meio da zaga e tocou na saída do goleiro. O Água Santa seguiu bem postado e buscando o ataque e aos 36 minutos chegou à virada com Kadi, escorando escanteio de cabeça.

Agora, o Netuno dá um tempo no Paulistão para jogar a Copa do Brasil. Recebe o Jacuipense-BA na próxima quarta (21). A partida está marcada para a Arena Inamar.