Dérbi regional será duelo de opostos hoje no Primeirão

Onze anos depois, São Bernardo FC e Santo André voltam a se enfrentar no Estádio 1º de Maio pelo Campeonato Paulista da Série A1. O último clássico entre as equipes no Primeirão em jogo válido pelo estadual aconteceu em abril de 2011, quando o Tigre conseguiu uma virada meteórica contra o Ramalhão por 2 a 1.

O Dérbi regional acontece hoje, às 19h, e os ingressos estão à venda por R$ 60 (inteira) e R$ 30 (meia).

O Tigre é o terceiro colocado do Grupo D e uma vitória devolve o time à zona de classificação para a próxima fase. O técnico Márcio Zanardi deve escalar a mesma equipe que perdeu para o Palmeiras na última quarta-feira (14), com exceção do zagueiro Pedro Carrerete, que na mesma partida saiu lesionado. No sábado, o clube confirmou que o atleta sofreu uma ruptura de ligamento no joelho direito e deve ficar fora de atividade entre nove e dez meses.

Já o Santo André, lanterna da competição com apenas três pontos e sem nenhuma vitória, chega confiante após dois empates seguidos contra Palmeiras e Guarani. A expectativa é que o técnico Márcio Fernandes aposte em uma escalação um pouco mais ofensiva, a exemplo do que aconteceu no segundo tempo contra o Bugre na última rodada.

Neste fim de semana, o clube anunciou que subiu dois atletas da base para serem aproveitados no profissional: o goleiro Renan e o zagueiro Henrique Cayres. Ambos disputaram a Copa São Paulo e já estavam sendo observados pela comissão técnica.

O DÉRBI

O clássico regional entre São Bernardo FC e Santo André chega hoje ao seu 16º confronto. O Tigre leva vantagem. São sete vitórias contra cinco do Ramalhão. Também houve três empates.

Um fato curioso nesse Dérbi é que todas as vitórias, tanto do São Bernardo FC quanto do Santo André, foram por 1 a 0 ou 2 a 1. Nunca houve mais de três gols marcados nesse duelo.

ACESSOS

Os torcedores do Tigre deverão acessar o estádio pelo Portão 4, entrada principal, rua Olavo Bilac, nº 240. Já a torcida do Ramalhão, deverá acessar o Portão 2, área de visitantes, rua Olavo Bilac altura do nº 620. Melhor alternativa para chegada dos visitantes é pelas rua Euclides da Cunha e Quinze de Novembro.