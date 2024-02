Cinemateca Brasileira fará jantar inspirado no filme 'Carlota Joaquina'

O projeto Cinema na Mesa e a Cinemateca Brasileira apresentam a primeira edição do evento na terça, 27, às 20h, com o longa-metragem Carlota Joaquina: Princesa do Brazil, de Carla Camurati.

Esta será a estreia do projeto, que também organizará sessões em março e abril. A proposta é criar um espaço de troca, pensamento crítico e experiência sensorial a partir das reflexões sobre os filmes exibidos durante a programação e de menus exclusivos.

A ideia é integrar sessão de cinema ao ar livre, na área externa da Cinemateca Brasileira, seguida de debate com o público, com a degustação de um menu harmonizado, em diálogo com o filme exibido, criado e elaborado por chefs de cozinha. O menu de terça será assinado pela chef Cacá Vicente.

O ingresso, vendido pelo site Sympla, sai a R$ 220 por pessoa. O combo, com os três filmes, pode ser adquirido com 15% de desconto (R$ 561). Os filmes pensados para a primeira trilogia de exibição (fevereiro, março e abril) - além de Carlota Joaquina há Eternamente Pagu (de Norma Bengell, 1988) e Xica da Silva (de Cacá Diegues, 1976) - são produções fundamentais do cinema e resgatam a história do País.

Carlota Joaquina, escolhido pela importância na retomada do cinema brasileiro, é uma comédia histórica que se tornou sucesso de público.

O menu terá entrada, prato principal e sobremesa, composto, respectivamente, por coxa creme, consomê de feijão-preto, posta de bacalhau e folhas de ouro, além de crumble de abacaxi com creme inglês.

As informações são do jornal O Estado de S. Paulo.