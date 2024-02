Deniziane, Matteus e Fernanda formam o nono paredão do BBB24

Aconteceu na noite deste domingo, dia 18, a formação do nono paredão do BBB24. A líder Raquele que ficou fora da berlinda, havia colocado em sua mira Alane, Deniziane e Matteus, no entanto, ela optou por Deniziane.

Já Michel, o anjo da semana conquistou o direito de indicar alguém ao paredão, sua escolha foi Lucas Henrique.

Os indicados para a berlinda desta semana foram, Deniziane, Lucas Henrique, Fernanda e Matteus. No entanto, na disputa da prova bate e volta, Lucas Henrique levou a melhor e conseguiu escapar do paredão.