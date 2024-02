Empresário Abílio Diniz morre aos 87 anos vítima de insuficiência respiratória

O empresário Abílio Diniz faleceu neste domingo, 18, em consequência de insuficiência respiratória. Ele estava internado há três semanas no Hospital Albert Einstein com pneumonia. O empresário viajou em janeiro para Aspen, no Colorado (EUA), enquanto se recuperava de duas cirurgias no joelho. Ele se sentiu mal e voltou às pressas para o Brasil.

A informação de seu falecimento veio da assessoria de imprensa, na qual a família lembra que o empresário deixa cinco filhos, esposa, netos e bisnetos, "e irá ao encontro do seu filho João Paulo", falecido em 2022.

Diniz foi um empresário relevante no setor de varejo e transformou o Grupo Pão de Açúcar, fundado por seu pai, Valentim Diniz, numa das maiores empresas do setor no País.