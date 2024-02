Quais são as 20 maiores economias da América Latina? Veja a posição do Brasil

O Brasil, o México e a Argentina são as maiores economias da América Latina, de acordo com projeções do Fundo Monetário Internacional (FMI) para o Produto Interno Bruto (PIB) dos países em 2023. Os dados são do mais recente World Economic Outlook, relatório elaborado pela entidade.

No topo da lista, o Brasil aparece com PIB estimado em US$ 2,13 trilhões. O México ocupa o segundo lugar, com o PIB estimado em US$ 1,81 trilhão, e a Argentina aparece em terceiro, com PIB previsto de US$ 621,83 bilhões.

A projeção do FMI também indicou que o Brasil voltou para o ranking de 10 maiores economias de todo o mundo em 2023, em nono lugar, ultrapassando o Canadá, que teve o PIB previsto em US$ 2,12 trilhões (veja as 10 maiores economias do mundo).

Saiba abaixo quais são as 20 maiores economias da América Latina em 2023, segundo projeção do FMI

1 - Brasil: US$ 2,13 trilhões

2 - México: US$ 1,81 trilhão

3 - Argentina: US$ 621,83 bilhões

4 - Colômbia: US$ 363,84 bilhões

5 - Chile: US$ 344,4 bilhões

6 - Peru: US$ 264,64 bilhões

7 - República Dominicana: US$ 120,63 bilhões

8 - Equador: US$ 118,69 bilhões

9 - Porto Rico: US$ 117,52 bilhões

10 - Guatemala: US$ 102,77 bilhões

11 - Venezuela: US$ 92,21 bilhões

12 - Costa Rica: US$ 85,59 bilhões

13 - Panamá: US$ 82,35 bilhões

14 - Uruguai: US$ 76,24 bilhões

15 - Bolívia: US$ 46,8 bilhões

16 - Paraguai: US$ 44,14 bilhões

17 - El Salvador: US$ 35,34 bilhões

18 - Honduras: US$ 33,99 bilhões

19 - Trinidad e Tobago: US$ 27,89 bilhões

20 - Haiti: US$ 25,99 bilhões