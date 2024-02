Ivete Sangalo declara torcida para Davi no 'BBB 24': 'Gente de bem, trabalhador'

Ivete Sangalo declarou que já tem um favorito no Big Brother Brasil: Davi. O brother, que é de Salvador, foi elogiado pela cantora, que estava ao lado de Juliette em seu trio elétrico no carnaval.

"Aquela casa deixa a pessoa doida, né? E a bichinha segurou uma peteca...", disse, falando para Juliette. "E eu vejo a história de Davi se construir assim. Gente de bem, trabalhador", continuou a cantora.

"Ele tem 20 anos? 21? O bicho é miserável, tem a cabeça boa, e o povo tá descendo a madeira nele. A minha torcida é declarada para o Davi. Nunca falei isso, mas vou falar, porque eu não estou aguentando. Estão apertando a mente do menino porque o menino é inteligente, articulado", disse.

Ivete ainda completou que, "em Salvador, Davi é fechamento".

Ao lado de Ludmilla, a cantora, emplacou o hit do carnaval, Macetando, que rendeu polêmicas com Baby do Brasil.

"Todos atentos porque nós entramos em apocalipse. O arrebatamento tem tudo para acontecer entre 5 e 10 anos. Procure o Senhor enquanto é possível achá-lo", declarou Baby.

Ivete, então, respondeu: "Eu não vou deixar acontecer, porque não tem apocalipse certo quando a gente maceta o apocalipse".