Brad Pitt e a namorada, Ines de Ramon, não poderiam estar mais felizes, diz site

Pombinhos! O ator Brad Pitt e sua namorada Ines de Ramon estão apaixonadíssimos. Segundo uma fonte da revista People, o ator não poderia estar mais feliz em seu relacionamento com a namorada Ines de Ramon. A espanhola de 34 anos, foi vista pela primeira vez com o vencedor do Oscar em novembro 2022, e se mudou para a casa dele, com quem já namora há mais de um ano.

- Eles passavam tanto tempo juntos na casa de Brad que fazia sentido que Ines fosse morar com ele, disse a fonte.

- Brad está muito feliz e adora passar tempo com ela. Morar juntos foi uma coisa natural.

Ramon foi casada com o ator Paul Wesley e se separou em 2022, após três anos de juntos. Já Pitt se separou de Angelina Jolie em 2016, depois que eles começaram a namorar em 2005 e se casaram nove anos depois, em 2014 .