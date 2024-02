MC Cabelinho nega cantar música em homenagem a Bella Campos, diz colunista

Eita! Parece que MC Cabelinho ainda não se sente confortável em cantar a música Minha Cura, letra escrita para a ex-namorada, Bella Campos. O funkeiro que está em um relacionamento sério com a cantora Slipmami, teria se recusado a apresentar o single junto ao cantor Belo no after de um camarote na Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro.

Segundo fontes da coluna de Fábia Oliveira, Cabelinho se sentiu desconfortável quando o pagodeiro sugeriu dividir os vocais da canção e teria respondido que não cantava mais o hit.

Vale lembrar que em setembro do ano passado, no festival The Town, Cabelinho não incluiu a música em seu repertório.

E aí, será que superou?