Sem Kate Middleton, Príncipe William chega ao tapete vermelho do BAFTA

Começou o tapete vermelho do BAFTA, que acontece neste domingo, dia 18, em Londres, na Inglaterra! Um dos nomes que chamou a atenção ao chegar sozinho foi Príncipe William. O monarca não estava acompanhado da esposa, Kate Middleton, uma vez que a princesa segue em recuperação após cirurgia no abdômen.

O filho mais velho do Rei Charles III estava usando um smoking de veludo azul e gravata borboleta. O monarca atravessou o tapete vermelho sozinho, mas não negou sorrisos e bom-humor aos funcionários presentes na 77° edição do BAFTA. Vale lembrar que William é presidente da Academia Britânica de Cinema e Televisão desde 2010.

Já dentro do evento, William foi fotografado cumprimentando e conversando com a atriz Cate Blanchett. Ele também foi flagrando apertando a mão do amigo pessoal da família real, David Beckham.

É importante ressaltar que o ex-jogador de futebol segue em um clima tenso com Príncipe Harry e Meghan Markle, desde que o casal teria acusado o ex-atleta e a esposa de compartilhar informações pessoais à imprensa britânica.