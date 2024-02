Manchester United vence o Luton Town pelo Campeonato Inglês e mira vaga na Liga dos Campeões

Neste domingo, o Manchester United visitou o Luton Town no Kenilworth Road, e venceu por 2 a 1, em jogo eletrizante, válido pela 25ª rodada do Campeonato Inglês. Foram mais de 40 finalizações de ambos os times. Com a vitória, a 5ª consecutiva, o Manchester chega aos 44 pontos e fica na 6ª posição na tabela e a 3 de distância do Tottenham, na briga por vaga na Liga Europa. Já o Luton Town, que mostra o melhor futebol entre os clubes que vieram da segunda divisão, fica com 20 pontos e a apenas um de distância do Everton, que abre a zona de rebaixamento.

Após um começo muito intenso, marcando dois gols em 8 minutos, o Manchester United viu o Luton Town crescer no jogo e diminuir o placar. Höjlund, com menos de um minuto de jogo, estava ligado para aproveitar uma bola mal recuada pelo lateral-esquerdo Bell e só precisou driblar o goleiro Kaminski para abrir o placar para o United. Logo depois, aos 7 minutos, o mesmo Höjlund estava no lugar certo na hora certa: Garnacho bateu forte de fora da área, a bola explodiu no peito do atacante e foi para o fundo do gol, ampliando para o United. Foi o 7º gol da joia dinamarquesa em seis jogos consecutivos. Grande começo dos Red Devils.

Porém, logo o Luton se recuperou e os mandantes amassaram o United, conseguindo inclusive amarelar quase toda a defesa dos Diabos Vermelhos. Por causa das muitas faltas do United, o brasileiro Casemiro, que tomou cartão amarelo, foi substituído no intervalo para dar lugar a McTominay. O mesmo aconteceu com o zagueiro Maguire e o lateral-esquerdo Shaw, que saíram para entrada de Evans e Lindelöf, respectivamente.

E aos 13 minutos, em uma das investidas, Morris aproveitou um chute desviado para marcar de cabeça, se antecipando ao goleiro Onana, descontando para os donos da casa. Foi o 5º gol de Morris nos últimos 5 jogos. Mas o Luton desperdiçou muitas chances e não conseguiu igualar no primeiro tempo. No segundo tempo, o jogo continuou movimentado, com chances para os dois lados, mas o Luton não conseguiu superar a defesa visitante e desperdiçou uma chance de conquistar pontos importantes para o seguimento do campeonato.

O próximo compromisso do Manchester United é em casa no próximo sábado , 24/02, contra o Fulham, pelo Campeonato Inglês, às 12h (de Brasília). Já o Luton Town visita o Liverpool na quarta-feira, 21/02, às 16h30 (de Brasília), e precisa vencer para abrir pontos de diferença do Everton e escapar da degola.

Mais cedo, o Brighton visitou o Sheffield United e goleou por 5 a 0, chegando aos 38 pontos, conquistando o 7º lugar na tabela, logo atrás do Manchester United. O Sheffield é o lanterna, com 13. Everton e Crystal Palace ompletam a rodada amanhã, às 17h (de Brasília).