Tati Minerado é dispensada de escola no Rio e revela não saber o motivo: -Fiquei sabendo agora

Vish! Tati Minerato revelou ter sido pega de surpresa após ser dispensada em escolha no Rio. A modelo fez sua estreia no Grupo Especial com a Porto da Pedra, escola que foi rebaixada no Carnaval carioca. Minerato contou que soube que estava destronada do cargo de rainha de bateria após uma publicação da escola nas redes sociais.

- Fiquei sabendo agora, diz ela, durante a madrugada, logo após a postagem da Porto da Pedra.

- Não sei o motivo da dispensa. Só soube porque as pessoas começaram a me mandar a publicação, continuou.

- Não recebi nenhum comunicado referente a minha dispensa à frente da bateria Ritmo Feroz, fui pega de surpresa. Apesar do momento de tristeza, quero agradecer por estes três anos incríveis que lá passei. Fui recebida com muito carinho e respeito pela minha bateria, demais segmentos e comunidade. A Porto da Pedra faz parte de uma história linda que eu construí aqui no Rio de Janeiro como rainha de bateria, sou eternamente grata por isso. Espero que o Tigre de São Gonçalo volte para o Grupo Especial, lugar de onde nunca deveria ter saído.