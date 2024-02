Arthur Aguiar mostra primeiro encontro de Sophia com irmão mais novo, Gabriel

Cuidado para não derreter com tanta fofura! Arthur Aguiar decidiu compartilhar o vídeo do primeiro encontro entre sua filha mais velha, Sophia, fruto de seu relacionamento anterior com Maíra Cardi, e o pequeno Gabriel, que nasceu no dia 11 de fevereiro.

Gabriel nasceu do relacionamento entre o campeão do BBB22 e Jheny Santucci. No registro, os papais mostram os momentos cheios de fofura entre a pequena Sophia e o recém-nascido. Nos vídeos, a garotinha aparece dando até beijinhos na testa do irmão mais novo.

Ah, mas não parou por aí! Sophia também ganhou um certificado de irmã mais velha, que foi preenchido ao lado do papai com muito carinho e amor.