Depois de preocupar com resposta em entrevista sobre estado de Charles, Príncipe Harry descarta possibilidade de voltar à funções reais

Segundo assessores do Palácio de Buckingham, não existe possibilidade de Harry voltar a realeza em meio à batalha do pai, Rei Charles III contra o câncer. Rumores surgiram de que o duque de Sussex, que deixou o cargo de realeza em 2020, estaria disposto a retornar a um cargo temporário, mas fontes do palácio revelaram ao Sunday Telegraph que não há caminho de volta para Harry.

Na sexta-feira, dia 16, o príncipe falou pela primeira vez desde o diagnóstico do câncer de seu pai, o rei, em uma entrevista nos EUA. O caçula de 39 anos disse que ama sua família e admitiu que a notícia trágica pode ajudar em uma eventual união entre eles.

Na conversa, o duque foi questionado sobre a condição de saúde atual de Charles e, sem dar nenhum indício, respondeu de forma curta:

- Isso fica entre mim e ele.