Recém-noiva aos 19 anos de idade, Kiria Malheiros faz revelação sobre casamento na juventude: Me sinto preparada

Atriz da TV Globo desde pequena, Kiria Malheiros está noiva aos 19 anos de idade! A jovem contou em primeira mão detalhes de como foi a proposta de casamento vinda de seu namorado - agora noivo - Marcos Penna. Ela fala que, na verdade, já sabia do pedido, aliás ela e Marcos estão juntos há quase dois anos. A proposta foi em uma viagem à Brasília com os amigos, durante um pôr do sol na cidade, o produtor perguntou à atriz se ela gostaria de passar o resto da vida com ele.

Em 2024, noivar aos 19 anos não é algo tão comum para a geração. Então, questionada se sempre quis se casar cedo, Kiria respondeu:

- Assim, a gente nunca planeja nada na nossa vida. Mas eu sempre tive o sonho de me casar. E eu me sinto preparada diante todas as circunstâncias e eu encontrei a minha pessoa certa!, disse, sorrindo.

E sobre os detalhes do pedido, ela contou:

- Não vou dizer que eu não sabia, porque eu meio que planejei também! Mas foi uma surpresa. A gente estava viajando para Brasília com os amigos, e então um dia fomos ver o pôr do sol e aí o Marcos me pediu em noivado. E foi a coisa mais linda, no pôr do sol com os amigos!

O casal se mostra muito apaixonado nas redes, com fotos e vídeos emocionantes!